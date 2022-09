Selon l'ADAC, la qualité a baissé chez Volkswagen

Si vous êtes passé d'une Volkswagen Golf 7 à un modèle de huitième génération, d'une Audi A3 de troisième génération à un exemplaire de quatrième génération ou même dans une Audi A1 actuelle au lieu de l'ancienne, vous avez peut-être remarqué quelques différences dans la finition intérieure de ces nouveautés récentes du géant allemand. Il y a désormais du plastique dur sur certaines parties basses de la planche de bord, alors qu'elles se recouvraient de surfaces souples précédemment. Certains autres petits détails, comme le bas de la console centrale, témoignent aussi d'économies décidées lors du développement technique de ces autos.

Les experts de l'ADAC, l'organisme automobile majeur en Allemagne, sont d'accord. Dans leur nouvelle étude de qualité portant sur 580 modèles du marché, qui positionne notamment le Volvo XC40 devant ses concurrents premium allemands, ils notent une qualité de finition en baisse sur certaines nouveautés du groupe Volkswagen. L'Audi A3 actuelle est notée 2,5 (sur une échelle où plus basse est la note, meilleure est la qualité) alors que l'ancienne était créditée d'un score de 1,5. C'est le recul le plus important du classement de l'ADAC par rapport aux anciens modèles, devant la Hyundai i20 (+0,7 par rapport à l'ancienne) et...la Volkswagen Golf 8, également moins bien notée (+0,5) alors que la Mercedes CLA ne fait guère mieux (+0,4).

Les experts de l'ADAC ont notamment relevé des économies sur la qualité des plastiques, la finition des cadres des portières ou encore l'absence de ressort à gaz dans l'ouverture du capot de la Golf 8. Il ne s'agit cependant que de détails et l'ADAC précise que l'Audi A4/A5 domine le classement de la qualité chez les modèles familiaux (devant la BMW Série 3 et le Porsche Macan). L'ADAC note enfin l'effort récent de Volkswagen pour améliorer la finition -très critiquée- du T-Roc qui vient de retrouver son plastique moussé à l'intérieur à l'occasion de son récent restylage. Et l'association rappelle qu'en général, les constructeurs réagissent lorsqu'ils entendent des critiques trop virulentes de la presse et des clients.

L'ADAC étrille la nouvelle Mercedes Classe C

A noter que l'ADAC se montre particulièrement critique envers la nouvelle Mercedes Classe C, jugée par ses experts moins bien finie que la précédente génération. Ils déplorent là encore la présence de plastiques durs sur les parties basses de la planche de bord, du tunnel de transmission et des encadrements de portes. D'après eux, elle n'est plus au niveau de ses rivales de chez Audi et BMW en matière de finition. Mais il s'agit là encore de petits détails et lors de nos essais, l'ambiance intérieure et le raffinement de l'habitacle de la nouvelle Classe C nous ont faits bonne impression à Caradisiac. Ah, cette fameuse obsession du plastique moussé...