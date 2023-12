The Grand Tour, c'est (presque) fini

Triste nouvelle pour les fans des trois journalistes automobiles les plus connus et parfois controversés de la planète. Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond n'animeront plus l'émission The Grand Tour disponible sur le service de vidéo à la demande du géant Amazon. D'après une récente publication de Clarkson himself sur son compte Instagram, 2024 sera la dernière occasion de les voir s'illustrer dans ce programme.

Dans le détail, deux épisodes seront vraisemblablement diffusés l'année prochaine. Des roadtrips chargés de rebondissements dans le même état d'esprit que tous les précédents sont attendus. Jeremy Clarkson déclare sur le réseau social avec une photo de soleil rasant qu'il "n'y aura plus de The Grand Tour après l'année prochaine. Mais il y aura beaucoup plus de contenus dans la série Clarkson's Farm" sans en dire plus. Les pronostics fusent dans les rangs de ses admirateurs : "verront nous James May et Richard Hammond rejoindre Clarkson's Farm ? Avez-vous prévu de parler d'automobile dans la ferme ?".

Pour rappel, Clarkson's Farm concerne les péripéties de la gigantesque ferme achetée -sans expérience en agriculture- par la star en pleine période de Covid. Le ton y est similaire à celui de The Grand Tour mais sur la thématique de la vie d'un exploitant à la campagne. Concernant l'émission automobile, les premiers épisodes sortaient en grande pompe en 2016 après que les trois compères ne soient plus les présentateurs du célèbre show Top Gear sur la BBC.