Toit ouvrant défectueux : au tour du Mercedes CLC d’être rappelé

Il y a quelques jours, nous vous faisions part du rappel 7891009 organisé par Mercedes et qui touchait des Classe C, Classe E, CLK et CLS. Deux opérations similaires, référencées 7891007 et 7891008, viennent également d’être lancées et concernent l’une des plus petites Mercedes jamais construites.

En effet, c’est le CLC, qui était, de 2008 à 2011, à la Classe C ce que la BMW Série 3 Compact fut, durant les années 1990, à la Série 3, qui est aujourd’hui concerné. Pour rappel, ce modèle était une version raccourcie de la berline, dotée d’un hayon et de seulement 3 portes, destinée à concurrencer l’Audi A3.

Ce double rappel vise, une fois de plus, à vérifier le collage correct de la dalle en verre du toit ouvrant avec le cadre de celui-ci. Les risques que ce panneau se détache lorsque la voiture roule semblent, en effet, bien réels et le constructeur à l’Étoile préfère remplacer préventivement l’ensemble du toit ouvrant si le montage de ce dispositif n’est pas conforme au cahier des charges.

Les modèles rappelés ont été fabriqués entre le 20 octobre 2000 et le 23 décembre 2010. En France, cela représente 12 380 véhicules qui ont été livrés avec l’option mise en cause (3 215 pour le 7891007 et 9 165 pour le 7891008). Au vu des informations fournies par le siège de la marque et l’importateur français, il semble qu’une part de ces autos portent, en réalité, le nom de Classe C Sport Coupé, disparu en 2008 au profit de CLC.