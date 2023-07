Rappel : défaut de toit ouvrant sur plus de 5 000 Mercedes

En multipliant les modèles, un constructeur multiplie souvent d’autant le risque de défauts de fabrication… et donc celui de devoir organiser des rappels en grand nombre. La marque à l’Étoile en donne à nouveau un exemple puisqu’elle lance actuellement une opération visant les Classe C type W203, CLK type W209, Classe E type W211 et CLS type W219.

Des modèles qui ne sont plus de prime jeunesse, comme le prouvent les dates de fabrication des exemplaires concernés, comprises entre le 24 janvier 2000 et le 23 décembre 2010. Cela démontre également que Mercedes ne lâche pas ses clients une fois que ses autos sont âgées de quelques années.

Sur cette longue liste de modèles, 5 889 exemplaires sont touchés, en France, par un défaut potentiel que vise à corriger le rappel référencé 7891009. Il s’agit ici de contrôler le collage de la dalle en verre du toit ouvrant qui peut être incorrectement assemblée avec le cadre.

Cette erreur de fabrication peut conduire l’élément en verre à se détacher lorsque la voiture est en circulation, créant ainsi une source d’accident pour les autres usagers de la route.

Les propriétaires des voitures susnommées devront confier celle-ci à leur concessionnaire pour une durée maximale de 2 heures, le temps de vérifier l’assemblage entre la dalle en verre et le cadre de toit ouvrant, et, si celui-ci ne répondait pas aux spécifications techniques du constructeur, remplacer l’ensemble du toit ouvrant.