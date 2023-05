Toyota France rappelle plus de 25 000 Avensis

Nous avons déjà, à de nombreuses reprises, fait état de rappel touchant des modèles équipés de coussins gonflables de sécurité fabriqués par la défunte entreprise Takata. Aucun constructeur d’envergure mondial ne semble épargné par ce problème, y compris ceux, tels que Toyota, qui placent la qualité de fabrication en tête de leurs préoccupations.

Nouvel épisode, donc, avec, cette fois-ci, en guest-star, l’Avensis de deuxième génération. Plus précisément, ce sont les exemplaires sortis des chaînes d’assemblage entre août 2002 et avril 2006 qui sont impactés par l’opération codifiée 22SMD-115.

Sur ces véhicules, dont 25 700 circulent encore sur les routes de l’Hexagone, il faut procéder au remplacement de l’airbag conducteur. Selon l’importateur tricolore, ce changement nécessite environ 40 minutes d’immobilisation. Ces autos ont reçu le type CE d’homologation, donnée qui apparaît dans la case K de la carte grise, e1*2001/116*0196 suivi de 00, 01, 02, 03 ou 04, ce qui correspond aux codes modèles ADT251, AZT250 et 251, CDT250, et ZZT250 et 251.

Comme toujours lorsqu’il s’agit de résoudre un problème grave de sécurité, la filiale française de la marque contacte actuellement les possesseurs de ces Avensis.