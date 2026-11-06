Un automobiliste n’avait pas vu que la route s’était effondrée devant et il a eu beaucoup de chance !

De grosses intempéries viennent de toucher certaines régions de l’Etat du Colorado aux Etats-Unis, où de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrains.

La vidéo visible ci-dessous est filmée à Pagosa Springs, juste devant un pont enjambant une rivière en crue. L’eau a visiblement fait de gros dégâts sur la structure du pont et la chaussée y est littéralement cassée : une partie du bitume se retrouve segmentée et il y a peut-être un trou entre les deux parties restantes.

L’automobiliste n’avait sans doute pas vu

Au loin, un automobiliste s’approche du pont. Il semble ne pas avoir vu que la chaussée est effondrée devant lui, sans doute gêné par la faible visibilité et un possible effet d’optique.

Heureusement pour lui, des membres des autorités locales sont présents de l’autre côté du pont. Ils remarquent tout de suite l’automobiliste et lui font de grands signes avec les bras pour l’alerter du danger.

L’automobiliste continue d’avancer puis comprend qu’ils veulent l’alerter sur un danger sur la route. Il finit par s’arrêter à seulement quelques centimètres du petit fossé qui s’était créé sur la chaussée !

Il est donc passé à côté d’un accident bête et peut-être pire encore si sa voiture pouvait passer dans un trou formé sur la chaussée. Il pourra chaleureusement remercier les personnes présentes au bout de la route…