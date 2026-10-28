Une voiture entièrement recouverte de cuivre ? Et pourquoi pas…

Est-il encore besoin de présenter Giorgetto Giugiaro ? Nous devons énormément de modèles à ce designer italien, que ce soit pour des voitures populaires comme la Volkswagen Golf de première génération ou la Fiat Panda, ou pour des modèles plus exclusifs à l’image de la Maserati Ghibli, la Bora, la BMW M1 ou encore la Lotus Esprit.

Son fils, à la tête de GFG Style, marche sur les traces de son père. Après la Peralta D, voici sa nouvelle création, la Peralta S. Il s’agit d’un coupé GT 2+ 2 basé sur la Maserati GranTurismo.

Son style mélange subtilement les références aux années 70 avec ses lignes anguleuses, sa ceinture de caisse basse, ses grandes surfaces vitrées ou encore sa partie arrière tronquée. En revanche, les bandeaux lumineux à LED sont parfaitement contemporains, de même que l’intérieur dont l’aménagement reprend en partie celui de la Maserati.

Le plus surprenant vient du matériau choisi pour confectionner la carrosserie. Pas de résine, de fibre de carbone ou d’aluminium, le choix s’est porté sur du cuivre martelé ! Entièrement travaillé à la main, il a été privilégié pour sa malléabilité et son aspect visuel. Il faut avouer que le résultat est saisissant, d’autant que les vitrages reprennent la teinte de ce métal.

Pour Fabrizio Giugiaro : « Le défi consistait à conjuguer une esthétique minimaliste, marquée par des lignes épurées et des détails élégants, à des solutions fonctionnelles de pointe, afin de créer un véritable coupé Gran Turismo 2+ 2. »

Inutile de vous précipitez pour commander cette auto si singulière, elle restera un exemplaire unique.