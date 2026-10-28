Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Maserati

Une voiture entièrement recouverte de cuivre ? Et pourquoi pas…

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

8  

Les designers ont de la suite dans les idées, mais de là à utiliser un matériau comme le cuivre pour habiller un modèle unique… C’est le cas de Giugiaro avec cette Peralta D.

Une voiture entièrement recouverte de cuivre ? Et pourquoi pas…
Complexe la cinématique des ouvrants ? Légèrement oui.

Est-il encore besoin de présenter Giorgetto Giugiaro ? Nous devons énormément de modèles à ce designer italien, que ce soit pour des voitures populaires comme la Volkswagen Golf de première génération ou la Fiat Panda, ou pour des modèles plus exclusifs à l’image de la Maserati Ghibli, la Bora, la BMW M1 ou encore la Lotus Esprit.

Son fils, à la tête de GFG Style, marche sur les traces de son père. Après la Peralta D, voici sa nouvelle création, la Peralta S. Il s’agit d’un coupé GT 2+ 2 basé sur la Maserati GranTurismo.

Les rétroviseurs semblent avoir été pensés au dernier moment…
Les rétroviseurs semblent avoir été pensés au dernier moment…

Son style mélange subtilement les références aux années 70 avec ses lignes anguleuses, sa ceinture de caisse basse, ses grandes surfaces vitrées ou encore sa partie arrière tronquée. En revanche, les bandeaux lumineux à LED sont parfaitement contemporains, de même que l’intérieur dont l’aménagement reprend en partie celui de la Maserati.

Sur cette vue, le style des années 70 est criant.
Sur cette vue, le style des années 70 est criant.

Le plus surprenant vient du matériau choisi pour confectionner la carrosserie. Pas de résine, de fibre de carbone ou d’aluminium, le choix s’est porté sur du cuivre martelé ! Entièrement travaillé à la main, il a été privilégié pour sa malléabilité et son aspect visuel. Il faut avouer que le résultat est saisissant, d’autant que les vitrages reprennent la teinte de ce métal.

Si la console centrale est identique à celle de la Maserati, de nouveaux écrans apparaissent, notamment côté passager. Évidemment, la teinte reprend celle du cuivre.
Si la console centrale est identique à celle de la Maserati, de nouveaux écrans apparaissent, notamment côté passager. Évidemment, la teinte reprend celle du cuivre.

Pour Fabrizio Giugiaro : « Le défi consistait à conjuguer une esthétique minimaliste, marquée par des lignes épurées et des détails élégants, à des solutions fonctionnelles de pointe, afin de créer un véritable coupé Gran Turismo 2+ 2. »

Inutile de vous précipitez pour commander cette auto si singulière, elle restera un exemplaire unique.

8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Maserati

Voir toute l'actu Maserati

Essais Maserati

Voir tous les essais Maserati

Comparatifs Maserati

Voir tous les comparatifs Maserati