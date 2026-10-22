Les erreurs hallucinantes du nouveau film de cinéma sur Maserati

L’automobile et le cinéma font bon ménage depuis quelques années. Après le beau succès d’estime du film Rush puis les gros budgets du genre de « Ford VS Ferrari », les producteurs hollywoodiens ont explosé la baraque récemment avec le « F1 » mettant en scène la star Brad Pitt.

Alors que la suite du légendaire « Jour de Tonnerre » est aussi dans les tuyaux avec Tom Cruise en personne accompagné d’Anne Hathaway, une autre marque automobile va avoir l’honneur d’un film de cinéma après Ferrari (ou le très décrié Lamborghini) : Maserati.

Des erreurs inquiétantes dans la bande-annonce

C’est officiel depuis quelques semaines, la marque au trident aura bien droit à un vrai film de cinéma avec une arrivée dans les salles obscures prévues d’ici la fin de l’année 2026. Il retracera l’histoire des frères qui ont créé la marque en Italie en 1914, avec un casting absolument superbe sur le papier : Anthony Hopkins, Jessica Alba et Al Pachino se partageront notamment l’affiche, aux côtés d’autres acteurs talentueux.

Cette production sera-t-elle à ranger parmi les réussites croisant le cinéma et l’automobile ? La bande-annonce du film est tout de même de nature à inquiéter un peu : comme l’a remarqué Al Clark en regardant dans le détail cette bande-annonce, on trouve des erreurs à peine croyables dans cette courte séquence vidéo de deux minutes.

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Des voitures de course avec deux volants !

A deux reprises, les plans montrant des voitures de course permettent de découvrir deux volants à l’intérieur de la voiture : un pour le pilote et… Un autre pour son équipier – mécanicien ! On peut aussi voir des spectateurs à qui il manque un visage dans d’autres plans mais aussi des ratages dans une scène d’accident.

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Des erreurs pour le moins surprenantes alors que la production de ce film aurait coûté environ 100 millions de dollars. Al Clark se demande comme de telles choses, qui font penser à des bugs produits par des logiciels d’intelligence artificielle à petit budget, peuvent se retrouver de cette façon dans la bande-annonce du film. Et effectivement, ça pose question !