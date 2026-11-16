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Maserati

Oui, une île Maserati va sortir de mer à Dubaï

Dans Voitures d'exception / Luxe

Adrien Raseta

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Alors que ses ventes automobiles traversent une période particulièrement difficile, Maserati explore de nouveaux territoires pour faire rayonner son emblème. Et le constructeur italien semble désormais voir les choses en grand quitte à s’aventurer bien loin de son activité historique.

Oui, une île Maserati va sortir de mer à Dubaï

Maserati ne vend plus beaucoup de voitures, mais semble avoir trouvé une autre manière d’exploiter son célèbre Trident : l’immobilier. Le constructeur italien vient d’annoncer Maserati Island. Il s’agit d’un projet résidentiel de luxe développé avec Samana Collecta sur l’archipel artificiel The World Islands situé au large de Dubaï. Une façon originale de diversifier ses activités pendant que ses ventes automobiles patinent.

Baptisé Casa Maserati, ce programme immobilier comprendra 840 résidences, sept villas sur l’eau et deux autres nichées dans une végétation luxuriante. La première phase du projet prévoit 232 logements, du studio à l’appartement de quatre chambres, tous équipés d’une piscine privée. Grandes baies vitrées, vue panoramique sur la mer et architecture inspirée du grand tourisme italien doivent rappeler l’univers de la firme italienne.

Oui, une île Maserati va sortir de mer à Dubaï

 

Une nouvelle ère Maserati ?

Cette annonce intervient alors que Maserati prépare un nouveau plan stratégique et le renouvellement du SUV Levante et de la grande berline Quattroporte. Reste à savoir si le Trident rencontrera davantage de succès dans l’immobilier que dans les concessions malheureusement désertées par les clients ces dernières années.

Oui, une île Maserati va sortir de mer à Dubaï

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