C’était l’annonce fracassante de ce lundi : la confirmation officielle de l’abandon au sein du groupe Stellantis de tous ses programmes majeurs de sport automobile. Non seulement le géant de l’automobile met un terme à l’aventure des Peugeot 9X8 au sommet de l’endurance après quatre campagnes infructueuses, mais les programmes en Formula E de Citroën et Opel seront également supprimés au terme de la prochaine saison.

Si Stellantis précise que ses programmes de compétition seront « renforcés », le groupe a aussi laissé entendre dans son communiqué officiel du 23 octobre 2026 qu’il va mobiliser l’expertise de ses équipes de sport automobile dans un autre domaine : « Stellantis annonce aujourd’hui son intention de recentrer ses activités et ses ressources en sport automobile sur la compétition-client et le développement de véhicules hautes performances ».

De quels véhicules à hautes performances parle-t-on ? « L’entreprise continuera également à contribuer directement au développement de modèles exclusifs hautes performances pour Alfa Romeo et Maserati, ainsi que de versions Veloce, GTi, HF et GSE respectivement pour Alfa Romeo, Peugeot, Lancia et Opel », peut-on lire un peu plus loin.

Quel niveau de performance ?

Pour l’instant, le badge « GSE » désigne exactement la même technologie que « HF » et « GTI » : c’est le groupe motopropulseur 100 % électrique de 280 chevaux installé aussi bien dans la Peugeot E-208 GTI, l’Abarth 600e, les Opel Corsa et Mokka GSE, la Lancia Ypsilon HF et l’Alfa Romeo Junior Veloce. Peut-on s’attendre, à la lecture de ces déclarations, à d’autres variantes sportives plus puissantes sur d’autres segments des marques concernées, même si ces véhicules semblent ne pas se vendre en grand nombre ?

Rappelons qu’il y a quelques semaines, des responsables de Peugeot laissaient entendre que le très puissant concept-car E-T16 montré à Paris pouvait être produit en petite série. "La E-T16, on peut la faire demain", nous avait assuré le patron de Peugeot au Mondial.

Du côté de Maserati, aux dernières nouvelles, l’avenir pourrait passer par la récupération de technologies chinoises. On en saura plus le 10 décembre, à l'occasion du Maserati day organisé à Modène. Chez Alfa Romeo, il y a clairement de la place pour de futures variantes ultra-sportives remplaçant les excellents Giulia et Stelvio Quadrifoglio actuels. Mais pour rappel, le budget de fonctionnement de Stellantis Motorsport était évalué à un peu plus de 300 millions d’euros par an. Rien que le développement d’une voiture comme la Peugeot E-T16 pourrait nécessiter quasiment la moitié de ces ressources financières.

Sur le papier en tout cas, l’idée de voir les effectifs des grands programmes FIA en sport automobile de Stellantis Motorsport redirigés vers des projets de « voitures à hautes performances » pourrait réchauffer le cœur des fans. Mais pour l’instant, il n’y a hélas rien de concret à ce niveau.