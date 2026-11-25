Sorti pour la première fois en 2009 et renouvelé en 2016, le Peugeot 3008 s’est tout de suite imposé comme un énorme succès pour la marque au lion. Pensez donc : la première génération s’est écoulée à un million d’unités et la seconde a dépassé 1,3 million d’exemplaires. Il s’est extrêmement bien vendu face au Nissan Qashqai et au Volkswagen Tiguan.

Ce 3008 est passé à la troisième génération de modèle en 2024, disponible pour la première fois de son histoire en version thermique et 100 % électrique au choix (avec également de l’hybride rechargeable au catalogue). Avec 101 612 exemplaires écoulés en Europe sur les neuf premiers mois de l’année d’après Dataforce, on ne peut pas parler de ce 3008 de troisième génération comme d’un échec commercial.

Une légère baisse qui oblige l’usine de Sochaux à s’adapter

Ce 3008 de troisième génération voit tout de même ses ventes baisser légèrement : de 2,4 % d’après Dataforce par rapport à la même période de 2025 en Europe, ou de 10 % sur les dix premiers mois de l’année 2026 sur le marché français comme le rapportent les journalistes de BFM TV.

Résultat, l’usine de Sochaux où est assemblé le 3008 s’adapte : d’après les journalistes de l’Est Républicain, un CSE extraordinaire vient de se tenir sur le site de production du Doubs pour annoncer la suppression de la demi-équipe de nuit. Cette décision concerne 500 intérimaires et touche aussi les lignes du 5008 à sept places.

Concrètement, l’usine de Sochaux va s’organiser pour produire 850 SUV 3008 et 5008 par jour au lieu de 1 030 actuellement. Ce n’est pas une catastrophe d’ampleur pour le site, mais ça reste une mauvaise nouvelle pour ses travailleurs qui espèrent que la production restera à un niveau suffisant par rapport aux attentes. Sur le segment des SUV familiaux compacts, le 3008 (et le 5008) souffre comme ses principaux concurrents européens de l’arrivée des modèles chinois hybrides et hybrides rechargeables au prix cassé, dont les parts de marché deviennent significatives.