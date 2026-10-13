Peugeot sait faire de beaux concept-cars. La marque au lion possède même une très longue tradition de show-cars spectaculaires, des engins de l’époque « Quasar » jusqu’aux années récentes en passant par les 907 et autres E-Legend.

Au Mondial de Paris 2026, le constructeur au lion fait honneur à cette tradition en dévoilant deux nouveaux concept-cars inspirés de modèles du passé. Outre la RCZ Vision, l’enseigne montre aux spectateurs la E-T16 Concept dont le design fait directement référence à la 205 Turbo 16 de 1984. A sa version routière plus précisément, celle qui servait l’homologation de la 205 T16 de rallye avec un châssis tubulaire et un quatre cylindre turbo de 200 chevaux. Sauf que cette E-T16 utilise une motorisation 100 % électrique.

Beaucoup plus puissante que la Renault 5 Turbo 3E

Elle vous rappelle la récente Renault 5 Turbo 3E ? Nous aussi : c’est presque comme si la citadine ultra-sportive de la marque au losange, elle aussi inspirée d’un modèle de rallye légendaire (la R5 Turbo), avait donné des idées à Peugeot !

D’ailleurs, la E-T16 va encore plus loin que la R5 Turbo 3E : alors que cette dernière se « contente » de 555 chevaux via deux moteurs électriques installés dans chacune des roues arrière (via un procédé unique sur le marché), la « lionne » pousse la puissance maximale jusqu’à 816 chevaux. Elle utilise trois moteurs, l’un entraînant les roues avant et les deux autres se connectant chacun à une roue arrière (de façon à générer du vrai « torque vectoring ».

Les performances annoncées donnent le vertige : 0 à 200 km/h en 2,5 secondes (comme une Porsche Taycan Turbo S ou une Lamborghini Revuelto), mais surtout un 0 à 300 km/h en 16 secondes. On commence ainsi à se rapprocher des chiffres de vraies supercars hors de prix (0 à 300 km/h en 12,1 secondes par exemple pour une Bugatti Chiron Super Sport de 1 600 chevaux).

Équipée comme il se doit d’un frein à main hydraulique, la E-T16 compte sur un circuit électrique à 800 volts et des batteries d’une capacité de 85 kWh (contre 70 kWh pour la R5 Turbo 3E). Elle se chargerait d’après Peugeot en « moins de 15 minutes » de 10 à 80 %.

Pas pour la série, hélas !

Alors, combien pour cette citadine électrique hors normes de Peugeot ? Hélas, le constructeur ne compte pas faire comme Renault et commercialiser l’engin. Alors que la R5 Turbo 3E sera vendue à 1 980 exemplaires au prix de 160 000€, la Peugeot E-16 restera un concept-car de salon. Seule une partie de son design se retrouvera sur la prochaine 208 de série, attendue d’ici 2028 au plus tard. Cette dernière osera-t-elle conserver la poupe inspirée de la 205 ? Sans doute que non…

J’aime Je n’aime pas

Séduit ou pas séduit ?

Impossible de ne pas trouver cette Peugeot E-T16 impressionnante à regarder. Mais comme souvent avec les concept-cars de Peugeot, le projet nous paraît un peu « facile » sachant qu’il ne débouchera jamais sur une vraie voiture. Même en 100 % électrique, l’idée aurait été savoureuse et elle aurait ainsi rejoint la Renault R5 Turbo 3E, l’une des voitures les autos les plus folles du marché.