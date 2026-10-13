816 chevaux, 0 à 300 km/h de Bugatti : la Peugeot E-T16 bat la Renault R5 Turbo 3E mais elle n’osera jamais l’affronter
Avec une fiche technique impressionnante et un design très fortement inspiré de la légendaire 205 Turbo 16, la Peugeot E-T16 électrique est parfaitement constituée pour battre la Renault 5 Turbo 3E. Hélas, la marque au lion n’osera pas affronter celle au losange sur le terrain des voitures de série !
Peugeot sait faire de beaux concept-cars. La marque au lion possède même une très longue tradition de show-cars spectaculaires, des engins de l’époque « Quasar » jusqu’aux années récentes en passant par les 907 et autres E-Legend.
Au Mondial de Paris 2026, le constructeur au lion fait honneur à cette tradition en dévoilant deux nouveaux concept-cars inspirés de modèles du passé. Outre la RCZ Vision, l’enseigne montre aux spectateurs la E-T16 Concept dont le design fait directement référence à la 205 Turbo 16 de 1984. A sa version routière plus précisément, celle qui servait l’homologation de la 205 T16 de rallye avec un châssis tubulaire et un quatre cylindre turbo de 200 chevaux. Sauf que cette E-T16 utilise une motorisation 100 % électrique.
Beaucoup plus puissante que la Renault 5 Turbo 3E
Elle vous rappelle la récente Renault 5 Turbo 3E ? Nous aussi : c’est presque comme si la citadine ultra-sportive de la marque au losange, elle aussi inspirée d’un modèle de rallye légendaire (la R5 Turbo), avait donné des idées à Peugeot !
D’ailleurs, la E-T16 va encore plus loin que la R5 Turbo 3E : alors que cette dernière se « contente » de 555 chevaux via deux moteurs électriques installés dans chacune des roues arrière (via un procédé unique sur le marché), la « lionne » pousse la puissance maximale jusqu’à 816 chevaux. Elle utilise trois moteurs, l’un entraînant les roues avant et les deux autres se connectant chacun à une roue arrière (de façon à générer du vrai « torque vectoring ».
Les performances annoncées donnent le vertige : 0 à 200 km/h en 2,5 secondes (comme une Porsche Taycan Turbo S ou une Lamborghini Revuelto), mais surtout un 0 à 300 km/h en 16 secondes. On commence ainsi à se rapprocher des chiffres de vraies supercars hors de prix (0 à 300 km/h en 12,1 secondes par exemple pour une Bugatti Chiron Super Sport de 1 600 chevaux).
Équipée comme il se doit d’un frein à main hydraulique, la E-T16 compte sur un circuit électrique à 800 volts et des batteries d’une capacité de 85 kWh (contre 70 kWh pour la R5 Turbo 3E). Elle se chargerait d’après Peugeot en « moins de 15 minutes » de 10 à 80 %.
Pas pour la série, hélas !
Alors, combien pour cette citadine électrique hors normes de Peugeot ? Hélas, le constructeur ne compte pas faire comme Renault et commercialiser l’engin. Alors que la R5 Turbo 3E sera vendue à 1 980 exemplaires au prix de 160 000€, la Peugeot E-16 restera un concept-car de salon. Seule une partie de son design se retrouvera sur la prochaine 208 de série, attendue d’ici 2028 au plus tard. Cette dernière osera-t-elle conserver la poupe inspirée de la 205 ? Sans doute que non…
Séduit ou pas séduit ?
Impossible de ne pas trouver cette Peugeot E-T16 impressionnante à regarder. Mais comme souvent avec les concept-cars de Peugeot, le projet nous paraît un peu « facile » sachant qu’il ne débouchera jamais sur une vraie voiture. Même en 100 % électrique, l’idée aurait été savoureuse et elle aurait ainsi rejoint la Renault R5 Turbo 3E, l’une des voitures les autos les plus folles du marché.
Photos (10)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération