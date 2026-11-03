299 km/h en Audi RS 6 dans l’Eure : il lui manquait 2 km/h pour échapper aux gendarmes !

L’information faisait les gros titres dans toute la presse à la rentrée : dans la nuit du 26 au 27 septembre, une Porsche 911 GT3 est passée devant un radar des gendarmes à 312 km/h sur l’autoroute A40 limitée à 130 km/h.

Le conducteur de la sportive allemande, de nationalité étrangère, a été intercepté par les militaires et son véhicule envoyé à la fourrière. Mais en raison de la vitesse retenue au-dessus des 300 km/h et l’homologation des radars valables uniquement jusqu’à ce chiffre, il est très probable que cet automobiliste parvienne à échapper à une condamnation.

299 km/h cette fois

Comme le rapporte la gendarmerie nationale, un autre très grand excès de vitesse a été mesuré récemment. Dans l’Eure sur une autoroute limitée à 130 km/h, une Audi RS 6 Avant d’ancienne génération a été « flashée » à 299 km/h.

Le véhicule a immédiatement été placé en fourrière et le permis de conduire de l’homme au volant du break suspendu. A noter que les gendarmes ont utilisé une Seat Cupra Leon pour l’arrêter : il s’agit d’une compacte ultra-sportive espagnole de 300 chevaux, dont quelques exemplaires avaient été commandés par la gendarmerie nationale avant l’acquisition des Alpine A110.

Et 299 km/h, ça rentre a priori dans la marge d’homologation des radars. A 2 km/h près, cette prise pourra donc théoriquement être retenue par la justice pour condamner la personne ayant commis ce grand excès de vitesse.