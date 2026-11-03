299 km/h en Audi RS 6 dans l’Eure : il lui manquait 2 km/h pour échapper aux gendarmes !
Après le record absolu de vitesse en Porsche 911 GT3, les gendarmes sont encore tombés sur un chauffard particulièrement rapide dans l’Eure au volant d’une familiale très puissante. C’est une Seat Leon Cupra qui s’est chargée de l’arrestation.
L’information faisait les gros titres dans toute la presse à la rentrée : dans la nuit du 26 au 27 septembre, une Porsche 911 GT3 est passée devant un radar des gendarmes à 312 km/h sur l’autoroute A40 limitée à 130 km/h.
Le conducteur de la sportive allemande, de nationalité étrangère, a été intercepté par les militaires et son véhicule envoyé à la fourrière. Mais en raison de la vitesse retenue au-dessus des 300 km/h et l’homologation des radars valables uniquement jusqu’à ce chiffre, il est très probable que cet automobiliste parvienne à échapper à une condamnation.
299 km/h cette fois
Comme le rapporte la gendarmerie nationale, un autre très grand excès de vitesse a été mesuré récemment. Dans l’Eure sur une autoroute limitée à 130 km/h, une Audi RS 6 Avant d’ancienne génération a été « flashée » à 299 km/h.
Le véhicule a immédiatement été placé en fourrière et le permis de conduire de l’homme au volant du break suspendu. A noter que les gendarmes ont utilisé une Seat Cupra Leon pour l’arrêter : il s’agit d’une compacte ultra-sportive espagnole de 300 chevaux, dont quelques exemplaires avaient été commandés par la gendarmerie nationale avant l’acquisition des Alpine A110.
Et 299 km/h, ça rentre a priori dans la marge d’homologation des radars. A 2 km/h près, cette prise pourra donc théoriquement être retenue par la justice pour condamner la personne ayant commis ce grand excès de vitesse.
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