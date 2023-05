Les 10 meilleures compactes sportives d’occasion

En début d’année, nous vous proposions une sélection de petites sportives pour 12 000 €. Cette fois-ci, nous élevons un peu le débat avec des modèles de la catégorie supérieure, dont les puissances et les performances montent sérieusement d’un cran… En toute logique, le budget devient un peu plus conséquent, mais nous allons rester raisonnables en nous limitant à 30 000 € maximum.

Une somme peu élevée à la vue de leur caractéristique principale, qui dans leur cas est un atout : la bipolarité. Capables d’emmener toute la famille à bon port dans un confort convenable, ces GTi sont de véritables catapultes, et procurent également beaucoup de plaisir à ceux qui en prennent le volant. Est-ce la formule idéale ? La réponse est propre à chacun, mais on s’y approche, assurément.

Audi S3 (2013-2020)

Cette S3 colle parfaitement à l’esprit GTi. Relativement discrète, elle profite d'un moteur 2.0 turbo de 300 ch associé aux quatre roues motrices assurant des performances de premier plan. Sans être hyper aiguisée côté châssis, elle sait rouler vite et de façon sûre, et maîtrise l’art du compromis. Le train avant s’avère efficace et celui de l’arrière peut légèrement suivre à la demande. Quant à la direction, elle profite d’une belle précision. Il n’y a que les freins qui semblent un peu sous-dimensionnés puisqu’ils chauffent assez rapidement.





Ce qui l’on peut trouver :

La S3 débute sous la barre des 20 000 €, à condition d’accepter un compteur qui affiche allègrement 200 000 km. Pour bénéficier d’un modèle plus récent (2014) et ayant parcouru moins de 100 000 km, il faut débourser 5 000 € supplémentaires. À noter qu'elle donne le choix entre quatre types de carrosserie : 3 portes, Sportback, Berline et Cabriolet. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Audi RS3 (2011-2012)

On ne présente plus la RS3. En l’espace de seulement trois générations, elle est devenue incontournable sur le segment. Elle le doit avant tout grâce à son moteur, un bloc cinq cylindres turbo à la sonorité envoûtante et à la santé de fer. Fort de 340 ch et 450 Nm de couple, il propulse l’Allemande à 100 km/h en 4,6 secondes (malgré le poids de 1 650 kg). Une masse élevée, due en partie à la transmission quattro, qui grève l’agilité de l’auto. C’est ici que l’on trouve les limites de cette Audi, dont le train avant est quelque peu paresseux. Ceux qui apprécient les châssis aiguisés n’y trouveront pas leur compte. En revanche, les amateurs de moteurs singuliers…





Ce que l’on peut trouver :

Ce n’est clairement pas la plus abordable de la catégorie, mais son moteur vaut en lui seul l’achat de cette auto. Les premiers exemplaires se dénichent aux alentours des 21 000 € avec en contrepartie un compteur dépassant 200 000 km. Il est donc plus sage de tabler sur un budget de 27 000 € pour prétendre à un modèle de 135 000 km environ. Les exemplaires sous la barre des 100 000 km débutent à 30 000 €. Retrouvez les annonces de La Centrale.

BMW M135i/140i (2012-2019)

Six cylindres en ligne, propulsion (ou quatre roues motrices xDrive), boîte mécanique (existe aussi en automatique), voici la recette du bonheur, qui n’existe plus en neuf. Le duo, M135i (320 et 326 ch/450 Nm) et M140i (340 ch/500 Nm), ne peut s’offrir à vous que par le biais de la seconde main. Vous profiterez alors d’un châssis équilibré et joueur à la demande, et de suspensions bien calibrées. Mais, la pièce maîtresse reste le moteur, à l’allonge étonnante, plein à tous les régimes, et affublé d’une belle sonorité. Comme la RS3, cette BMW est davantage typée GT, mais son comportement est autrement plus plaisant.

Ce que l’on peut trouver :

Avec autant de variantes (deux moteurs, deux carrosseries, deux boîtes…), les prix varient beaucoup. Ils débutent à 21 000 € environ pour une M135i avec 150 000 km (2012, 3 portes). Pour passer sous la barre des 100 000 km, il faut compter au minimum 27 000 €. Quant à la M140i, plus récente et souvent moins kilométrée, le ticket d’entrée s’établit tout juste sous les 30 000 €. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Ford Focus ST (2012-2018)

Cette Focus est un peu tombée dans l’oubli, dans l’ombre de la version RS. Pourtant, elle ne démérite pas grâce à son bloc 2.0 turbo de 250 ch qui se révèle volontaire à défaut d’offrir une belle sonorité. Côté châssis, cette Ford est équilibrée, profite d’un train arrière coopératif et d’un train avant directeur. On peut toutefois lui reprocher un petit penchant pour le sous-virage dans les parties serrées et l’absence de différentiel autobloquant lors des relances. Cette Focus n’est pas la plus aiguisée de la catégorie, mais offre un bon compromis et de belles sensations.

Ce que l’on peut trouver :

C’est sans doute celle qui propose le meilleur compromis plaisir/prix puisqu’elle s’affiche à partir de 14 000 €. En ajoutant 3 000 € supplémentaires, les exemplaires n’auront pas dépassé les 100 000 km. Enfin, elle est disponible en break, ce qui en fait la voiture idéale pour une famille qui ne souhaite pas mettre tout leur argent dans une auto sportive. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Honda Civic Type R (2015-2020)

On la croirait sortie d’une bande dessinée, et pourtant, cette auto exubérante n’est pas là uniquement pour le spectacle. Détentrice du record du Nürburgring (catégorie traction en 2015), cette Civic n’a pas que son look à faire valoir. Son moteur 2.0 turbo de 310 ch peut la propulser à 270 km/h. Facile à prendre en main, cette auto est redoutable d’efficacité : train avant mordant, train arrière rivé au sol, suspensions très bien calibrées, commandes précises… Cette Type R n’avoue que tardivement ses limites, mais en douceur.

Ce que l’on peut trouver :

Les Type R jouissent d’une très bonne aura et cette génération, malgré son moteur turbo, en profite également. Malheureusement, cela se ressent sur les prix. Il sera difficile de dénicher ce modèle sous les 27 000 €. Néanmoins, pour 2 000 € supplémentaires, les exemplaires sont en bon état et ont parcouru moins de 100 000 km. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Mercedes Classe A 45 AMG (2013-2019)

Plus discrète visuellement qu’une Civic Type R, cette Classe A 45 AMG l’est moins côté sonorité. Son quatre cylindres sait se faire entendre, notamment au lâcher de gaz, et pousse fort, très fort même (360 ch !). Pourtant, il avoue une certaine faiblesse sous les 2 500 tr/min, pénalisant les relances. Quant à la boîte de vitesses automatique, elle manque de réactivité lors des rétrogradages. Côté châssis, cette Classe A se révèle agile et efficace, mais pas amusante pour autant à cause, notamment, de sa transmission intégrale. Enfin, il faut composer avec un amortissement très ferme.

Ce que l’on peut trouver :

25 000 €, voici la somme à prévoir pour s’offrir cette Classe A pas comme les autres. Elles datent de 2015 et affichent environ 115 000 km. Un budget de 29 000 € semble plus raisonnable afin de dénicher une auto moins kilométrée et à l’historique limpide. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Peugeot 308 II GTI (2015-2020)

Si la première génération n’avait pas totalement convaincu, ce deuxième opus de la 308 GTi fait beaucoup plus d’effet. On le doit en partie à son poids contenu, d’à peine 1 300 kg. Un chiffre qui ne met pas en difficulté le petit 1.6 l turbo fort de 270 ch et 330 Nm de couple. Il est prompt dès les plus bas régimes et grimpe avec vigueur jusqu’à 6 500 tr/min, le tout secondé par une boîte de vitesses bien étagée. Seulement, il y a un « mais » : sa sonorité est trop artificielle, surtout en mode Sport. Au chapitre comportement, il ne faut pas s’attendre au caractère scabreux des 309 GTi 16 de la grande époque. Cette 308 s’est nettement assagie, mais au profit d’une belle efficacité.

Ce que l’on peut trouver :

Sans être aussi abordable que la Focus ST, la 308 GTi affiche une cote raisonnable. Un budget de 15 000 € minimum est requis, pour un modèle de 2016 affichant 160 000 km environ. Pour descendre sous les 100 000 km, il faut prévoir environ 22 000 €. À noter que les versions by Peugeot Sport ne sont pas beaucoup plus chères. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Renault Megane III RS (2009-2016)

Elle est la référence du segment, celle à battre, la seule ou presque à pouvoir enchaîner les tours de circuit sans voir ses consommables partir en fumée. Cette Megane RS est considérée, à juste titre, comme un véritable « outil ». Moteur performant et disponible, châssis aiguisé avec un train avant mordant et un train arrière particulièrement coopératif, suspensions très bien calibrées, cette Megane a tout compris. La Cup, avec le différentiel à glissement limité, est fortement conseillée. Mais vous pouvez encore pousser le curseur plus loin avec la Trophy, la RS275 Trophy, voire la Trophy R. Tout dépend de votre porte-monnaie et de votre appétence pour la piste.

Ce que l’on peut trouver :

Les premières Megane RS se dénichent aux alentours des 15 000 €, pour un modèle de 2010 avec 170 000 km. Il faut compter 21 000 € pour un modèle ayant parcouru moins de 100 000 km. Les versions Trophy sont sensiblement plus chères et peuvent flirter avec les 30 000 € pour les très beaux exemplaires. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Seat Leon Cupra (2014-2020)

Avant de devenir une marque à part entière, Cupra était le label sportif de Seat. Un label qui transforme la sage Leon en véritable sportive. Son bloc 2.0 l suralimenté ne développe pas moins de 265, 280 ch, voire 300 ch dans sa version restylée. Cette traction avant (4x4 en break ST) affiche une très belle santé et peut même s’aventurer sur piste grâce au pack Cupra qui ajoute des pneus et freins plus performants. En plus d’offrir de réelles sensations grâce à des réglages de châssis bien étudiés, cette Leon n’est pas pour autant fatigante puisque les suspensions restent conciliantes.

Ce que l’on peut trouver :

Un peu oubliée dans le segment, la Leon s’échange à des prix attractifs. Les offres débutent à 17 000 € environ avec plus de 100 000 km. Avec 20 000 € en poche, il est possible de dénicher un exemplaire de 290 ch avec un compteur à cinq chiffres. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Volkswagen Golf VII GTi (2013-2019)

Voici celle par qui tout a commencé. La Golf GTi a toujours su manier l’art du compromis et cette génération ne déroge pas à la règle. Performante grâce à son moteur quatre cylindres suralimenté allant de 220 à 290 ch pour l’ultime déclinaison TCR, elle ne se transforme pas pour autant en pistarde. Ce qu’elle propose, c’est de rouler vite tout en conservant un confort certain, à la manière d’une GT. Elle sait rester sobre, discrète, mais peut en surprendre plus d’un en reprise. Pour ceux qui resteront sur leur faim, la version Clubsport est plus indiquée.

Ce que l’on peut trouver :

Un peu plus de 16 000 € vous permet d’accéder à la « légende ». Il faut accepter un compteur qui affiche facilement 160 000 km. Pour rester sous la barre des 100 000 km, un budget de 19 000 € suffira. Les nombreux exemplaires en vente permettront de trouver facilement chaussure à son pied. Retrouvez les annonces de La Centrale.

Et aussi...

Par définition, cette sélection n’est pas exhaustive. Sous la barre des 30 000 €, il existe d’autres modèles plus rares, plus anciens, ou collector comme les Alfa Romeo 147 GTA , BMW 135i, Ford Focus RS (à moteur cinq cylindres) Volkswagen Golf R… Mais ils pourront faire l’objet d’un prochain sujet.