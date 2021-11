Un DS 3 Crossback électrique d’occasion pour 160 €/mois

Si, comme toutes les DS, le DS 3 Crossback possède sa version E-Tense, cette appellation désigne, dans son cas, une version 100 % électrique. C’est sur cette dernière que DS Certified, le label occasion de la marque, propose une offre de location longue durée à 160 €/mois.

Cette dernière concerne d’anciens véhicules de démonstration et court sur une durée de 48 mois, dans la limite de 40 000 km. Dans le cadre de cette LLD, DS Certified prolonge la garantie dans la même limite d’âge et de kilométrage. L’exemple donné est valable pour une version Grand Chic immatriculée en décembre 2020 et affichant 6 000 km. Le prix de vente affiché par le concessionnaire est, bonus écologique de 6 000 € déduit, de 32 990 €. Avant de parvenir aux versements mensuels de 160 €, il faudra toutefois s’acquitter d’un premier loyer majoré à 4 200 €, bonus déduit. Au terme du contrat, cette DS 3 Crossback aura donc coûté 11 720 €, soit 36 % de son prix de vente comptant.

Plusieurs dizaines d’autres DS 3 Crossback E-Tense sont éligibles à cette offre mais le montant de leurs loyers variera en fonction de leur prix de vente. Nous avons eu du mal à trouver, dans les "vraies offres", des loyers à 160 €, mais assez facilement autour de 190 € pour un premier loyer autour de 4 500/5 000 €. Ce qui reste franchement honnête.

L’avis de Caradisiac : DS Automobiles confirme ici sa volonté de proposer des offres de LLD très attractives sur ses occasions. Représentant moins de 13 % du prix affiché, le premier loyer "bonus déduit" reste raisonnable. Surtout, le coût total paraît imbattable. Mais attention, pour bénéficier du bonus écologique, il faut bien sélectionner un ancien véhicule de démonstration (c'est mentionné sur la carte grise), et qu'il ait entre 3 et 12 mois maximum, sinon, le bonus n'est pas obtenable, ce qui remettrait en cause tout l'intérêt financier de l'opération.