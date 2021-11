Une DS7 Crossback E-Tense d’occasion à 475 €/mois

Contrairement à ce qui se passe sur les véhicules neufs, fixer un loyer promotionnel pour des véhicules d’occasion est délicat car chaque auto est différente. Pour obtenir ce montant mensuel de 475 €, DS Certified, le label occasion du réseau DS Automobiles, a pris l’exemple d’un DS 7 Crossback E-Tense 300 ch 4x4 Grand Chic (sellerie cuir, projecteurs matriciels…), immatriculé en octobre 2020 et affichant 1 528 km. En achat pur, ce véhicule est proposé à 54 890 €, soit environ 15 % sous son tarif neuf de l’époque.

Pour accéder à ce loyer, qui s’entend pour un contrat courant sur 48 mois et dans la limite de 40 000 km, il faudra toutefois, en premier lieu, verser un premier loyer majoré à 8 360 €. À noter que ce contrat inclut l’extension de garantie pour toute sa durée. Ce sont deux années de plus que le contrat de garantie normalement proposé par le réseau DS Certified. On peut aussi choisir un contrat sur 3 ans ou 5 ans, ce qui change bien sûr la mensualité et l'apport.

Cette promotion s’applique à une sélection de DS 7 Crossback E-Tense de moins de deux ans, le montant des loyers étant alors revu en fonction du prix de vente de chacun de ses véhicules. À noter qu'en dehors de l'exemple présenté par DS, la majorité des autres DS 7 Crossback affichent des loyers mensuels moins élevés, mais des premiers loyers autrement plus exorbitants, compris entre 16 000 € et 21 000 € ! L'exemple est donc un peu trompeur.

L’avis de Caradisiac : les bénéficiaires de cette offre "exemple" auront déboursé, après 4 années d’utilisation, 30 685 €, soit 56 % du prix de vente initial du DS 7 Crossback pris en exemple. C’est très honorable, surtout avec une garantie de 4 ans incluse. On regrette simplement que le premier loyer, qui représente un peu plus de 15 % du prix de vente, soit un tantinet élevé. Et c'est encore pire pour les autres modèles, l'exemple étant un peu trompeur. À bien étudier...