Byd continue d’aller toujours plus loin dans l’agressivité de ses offres commerciales sur le marché français. Après des premières années compliquées où le constructeur chinois n’arrivait pas à écouler ses véhicules électriques à des prix relativement élevés, la marque a commencé à pratiquer des tarifs agressifs sur ses véhicules hybrides rechargeables. Avec beaucoup de succès à la clé, comme l’illustre la première place occupée par le Seal U DM-i chez les hybrides rechargeables sur tout le Vieux Continent en 2025.

Le Sealion 5 DM-i, proposé à 30 990€ et même sous les 30 000€ il y a quelque temps via une remise, fait encore plus fort que le Seal U : ce gros bébé de 4,74 mètres de long, développant 212 chevaux et capable de faire jusqu’à 88 km en mode 100 % électrique, offre un rapport prix-prestations difficile à égaler.

Une offre de location longue durée particulièrement intéressante



Cette fois, BYD fait fort sur la location longue durée : le Sealion 5 DM-i devient accessible à 339€ par mois sur un contrat à 49 mois et 40 000 kilomètres, sans aucun apport (en finition Comfort).

Il devient ainsi à peine plus cher sur ce format de location qu’un Dacia Bigster d’entrée de gamme à hybridation légère (330€ par mois en lissant le premier apport) et sensiblement moins cher qu’un Bigster full hybride (388€ par mois en lissant le premier apport).

La petite Dolphin G aussi intéressante

Notez que la Dolphin G, cette nouvelle grosse citadine hybride rechargeable, propose elle aussi une offre intéressante en location longue durée : 249€ par mois sans apport. L’Atto2 DM-i, SUV citadin lui aussi hybride rechargeable, est à 289€ par mois (toujours sans apport). BYD essaie vraiment de pousser très fort pour faire du volume, quelle que soit la valeur résiduelle des véhicules récupérés en fin de location.