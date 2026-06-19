Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Byd Sealion 5

Un gros SUV hybride rechargeable à seulement 300€ par mois ? Le constructeur BYD y arrive presque

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Cédric Pinatel

23  

Le BYD Sealion 5 DM-i, ce gros SUV hybride rechargeable proposé à un prix canon, peut désormais se louer en LLD à un forfait défiant toute concurrence : à peine plus cher qu’un Dacia Bigster d’entrée de gamme !

Un gros SUV hybride rechargeable à seulement 300€ par mois ? Le constructeur BYD y arrive presque
Le BYD Sealion 5, un SUV familial hybride rechargeable.

Byd continue d’aller toujours plus loin dans l’agressivité de ses offres commerciales sur le marché français. Après des premières années compliquées où le constructeur chinois n’arrivait pas à écouler ses véhicules électriques à des prix relativement élevés, la marque a commencé à pratiquer des tarifs agressifs sur ses véhicules hybrides rechargeables. Avec beaucoup de succès à la clé, comme l’illustre la première place occupée par le Seal U DM-i chez les hybrides rechargeables sur tout le Vieux Continent en 2025.

Le Sealion 5 DM-i, proposé à 30 990€ et même sous les 30 000€ il y a quelque temps via une remise, fait encore plus fort que le Seal U : ce gros bébé de 4,74 mètres de long, développant 212 chevaux et capable de faire jusqu’à 88 km en mode 100 % électrique, offre un rapport prix-prestations difficile à égaler.

Une offre de location longue durée particulièrement intéressante


Cette fois, BYD fait fort sur la location longue durée : le Sealion 5 DM-i devient accessible à 339€ par mois sur un contrat à 49 mois et 40 000 kilomètres, sans aucun apport (en finition Comfort).

Il devient ainsi à peine plus cher sur ce format de location qu’un Dacia Bigster d’entrée de gamme à hybridation légère (330€ par mois en lissant le premier apport) et sensiblement moins cher qu’un Bigster full hybride (388€ par mois en lissant le premier apport).

La petite Dolphin G aussi intéressante

Notez que la Dolphin G, cette nouvelle grosse citadine hybride rechargeable, propose elle aussi une offre intéressante en location longue durée : 249€ par mois sans apport. L’Atto2 DM-i, SUV citadin lui aussi hybride rechargeable, est à 289€ par mois (toujours sans apport). BYD essaie vraiment de pousser très fort pour faire du volume, quelle que soit la valeur résiduelle des véhicules récupérés en fin de location.

23  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Byd Sealion 5

Byd Sealion 5

SPONSORISE

Actualité Byd Sealion 5

Voir toute l'actu Byd Sealion 5

Essais Byd Sealion 5

Voir tous les essais Byd Sealion 5