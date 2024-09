Un rappel à cause d’un risque de court-circuit pour la Porsche Taycan

En présentant, en 2019, la version de série de la Taycan, Porsche a multiplié les paris. Premier modèle 100 % électrique de la marque, elle est également la seule berline du label, aux côtés de la Panamera. Comme le fut cette dernière durant une période, elle est également disponible en variante break (Sport Turismo). En revanche, elle a inauguré, chez ce constructeur, la formule crossover avec la Cross Turismo.

Récemment restylée, la Taycan propose de nombreux niveaux de puissance, qui démarre à 326 ch pour désormais dépasser la barre des 1 000 ch, et plusieurs tailles de batterie. C’est ce dernier élément qui est aujourd’hui pointé du doigt. En effet, des contrôles ont montré que, sur une part de la production, les cellules de ces accumulateurs pouvaient être défectueuses et provoquer un court-circuit. Porsche n’exclut pas que ce problème puisse entraîner l’embrasement du véhicule.

Informations au compte-goutte

En ce qui concerne ce rappel, qui porte la référence interne ARA4, Porsche n’a fourni que les informations imposées par les autorités européennes. Nous savons donc que sont concernés par cette opération les exemplaires de Taycan homologués sous les types CE débutant par e13*2007/46*0919* suivant de l’un des nombres compris entre 02 et 07, et dont la date de production est comprise entre le 21 octobre 2019 et le 17 juillet 2023.

Aucune information concernant le nombre de voitures que cela représente ne nous a été fournie, mais on peut facilement estimer que, rien que sur le marché français, ce sont plusieurs centaines de propriétaires qui vont être contactés par la marque pour faire procéder à ce rappel.