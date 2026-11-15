Une Lamborghini enfumée par une Audi A5 diesel

Sur le papier, une Lamborghini Aventador SV Roadster de 750 chevaux ne devrait faire qu’une bouchée d’une Audi A5 diesel de 2012. Sauf que cette dernière -achetée seulement l’équivalent de 3 400 euros au Royaume-Uni- a reçu pour près de 35 000 euros de modifications. Son V6 3.0 BiTDI développe désormais plus de 715 chevaux et surtout 1 300 Nm de couple. Oui, c’est presque deux fois plus que le V12 italien de la supercar.

Immortalisé en vidéo par la chaîne YouTube Officially Gassed, le duel commence par un 400 mètres départ arrêté. Surprise : l’Audi signe 10,56 secondes contre 10,72 pour la Lamborghini, pourtant estimée à environ 700 000 euros. Détail surprenant, lors de leur première confrontation directe, le coupé allemand efface la supercar dans un épais nuage de fumée noire.

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Une issue doublement inattendue

Mais la revanche tourne au sketch mécanique. Alors que le conducteur de l’A5 salue ironiquement son adversaire distancé, son turbo explose. Une fumée blanche remplace aussitôt les particules noires libérées sauvagement sur la piste de l’aérodrome avant que l’échappement ne recrache des morceaux de turbine. Bref, un succès spectaculaire mais de courte durée.