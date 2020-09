Les 4 routières du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

Elles ne représentent que quelques infimes % des ventes dans l'hexagone. Mais elles sont pourtant très importantes pour l'image de marque des constructeurs qui les commercialisent. Car elles sont souvent la vitrine technique et technologique de leurs gammes.

Les grandes routières au salon de l'auto Caradisiac 2020

Ainsi, pour BMW, les Série 5 et Série 7 font beaucoup pour vendre des Série 1 ou 3. Chez Mercedes, ce sont les Classe E et S, chez Audi les A7 ou A8. Les marques françaises, elles, ont déserté ce segment avec l'arrêt des Peugeot 607, Citroën C6 ou Renault Vel Satis et Latitude. Trop peu rentable, trop peu d'image de marque, trop peu de ventes.

Mais la toute jeune marque DS, dont les ambitions vont grandissantes, avec la sortie de SUV qui marchent pas mal en termes de vente, revient à la charge, avec une routière statutaire. PAs forcément prévue pour cartonner en France, elle est plutôt prévue pour des pays comme la Chine. Néanmoins, elle peut peut-être réussir à piquer quelques clients aux marques allemandes et japonaises. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Les 4 routières du salon de l'auto Caradisiac

Les 3 nouveautés (BMW Série 5 restylée, DS 9, Mercedes Classe E restylée)

Un modèle plus ancien (Audi A5 restylée)

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'est pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles routières, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Série 5 restylée plutôt que la DS 9.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de cœur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter une routière d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "La BMW Série 5, la référence "

Malgré un style qui patine, la Série 5 remporte mes faveurs. La bavaroise s'illustre par son comportement nettement au-dessus de la concurrence. À choisir, en carrosserie break et si possible avec un 6 cylindres.

Manuel Cailliot : "La BMW Série 5, évidemment"

Audi, c'est fade et sans âme, next. DS, c'est plutôt bling-bling et tape-à-l’œil, donc, next aussi. Alors que la Série 5 de BMW a toujours réussi à conserver ce mélange de classe et de sportivité que j'adore. Elle est géniale à conduire. Possède plusieurs visages, selon aussi la motorisation que l'on choisit. Peut se révéler démoniaque en version M5. Même les diesels sont sportifs. Alors je mets un gros pouce en l'air pour elle.

Pierre Desjardins : "La BMW Série 5, toujours une longueur d'avance"

La BMW Série 5 s'améliore génération après génération et la dernière, la G30, est la parfaite héritière de cette dynastie. Elle offre en effet tout le confort, le punch et les équipements que l'on est en droit d'attendre d'une routière mais ajoute de plus un plaisir de conduite qui fait souvent défaut dans cette catégorie.

Pierre-Olivier Marie : "La Série 5, what else?"



J'apprécie l'effort de DS, mais je ne suis pas certain que leur grande berline apporte grand-chose à la catégorie. On sent surtout que la marque essaie de trouver des débouchés à un modèle boudé par les Chinois. Comme mes collègues, j'opterai pour la Série 5, en Touring bien évidemment. C'est plus joli, plus pratique, et plus facile à revendre en occasion.

Olivier Pagès : "la Série 5, naturellement"

Pas une minute d'hésitation. Même si je ne suis pas fan de ces grandes berlines, mes faveurs vont à la Série 5 qui est la plus dynamique de toutes. Pour la carrosserie, en Touring bien évidemment et avec des six cylindres, histoire de marier praticité et plaisir de conduite.

