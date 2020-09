Audi A5 restylée : micro-évolution – Vidéo en direct du Salon Caradisiac 2020

En bref Coupé, coupé 4 portes et cabriolet Arrivée de la micro-hybridation À partir de 42 830 €

Sortie en 2016, la seconde génération d'Audi A5 marquait le début d'une nouvelle ère chez le constructeur aux anneaux : tout le monde s'attendait à redécouvrir une routière accomplie bien finie et habitable, ce qui a été le cas, mais avec de plus un dynamisme et un plaisir de conduite étonnants auxquels le premier modèle ne nous avait pas habitués. Quatre ans plus tard, il est temps pour le grand coupé de passer par la case restylage pour entamer la seconde moitié de sa carrière, un dépoussiérage qui a été dévoilé au dernier, dans tous les sens du terme, Salon de Francfort l'année dernière, et qui est des plus discrets.

L'Audi A5, c'est maintenant tout une famille de modèles comprenant non seulement un coupé et un cabriolet mais aussi un « coupé 4 portes » Sportback dont raffolent tant les constructeurs depuis quelques années. Et toutes ces déclinaisons ont droit aux mêmes évolutions, à commencer par une nouvelle mouture de la fameuse calandre Single Frame moins haute mais plus large, avec une grille en nid d'abeilles et trois entrées d'air la séparant du capot. De chaque côté, les optiques conservent la même forme mais adoptent une nouvelle signature lumineuse.

Les boucliers avant comme arrière sont aussi redessinés, avec notamment l'arrivée d'un nouveau diffuseur entre deux sorties d'échappement désormais de forme trapézoïdale ou ovale sur la version S. La palette de teintes s'enrichit d'une nouvelle couleur, le séduisant vert District, et des jantes au dessin inédit sont ajoutées au catalogue.

À l’intérieur, la plus grosse évolution provient de l'adoption d'un nouveau système multimédia comprenant un écran central tactile de 10,1 pouces permettant de se séparer de la peu pratique molette MMI.

Côté mécanique, l'offre essence se limite à un 4 cylindres 2.0 TFSI décliné en trois niveaux de puissance, 150, 204 et 265 ch, et au V6 2.9 TFSI de 450 ch de la RS5. Le gazole est toujours prépondérant avec le 2.0 TDI en 163, 190 et 204 ch et le V6 3.0 TDI de 286 et 347 ch pour la S5. Tous les moteurs sans exception sont associés à une boîte de vitesses automatisée, double embrayage à sept rapports S tronic pour les versions « civiles » et à convertisseur de couple à huit rapports Tiptronic pour les S5 et RS5. La transmission intégrale quattro est aussi de mise sur la totalité de la gamme à l'exception du 2.0 TFSI en version 150 ch et du 2.0 TDI en 163 et 190 ch. La grosse nouveauté dans ce chapitre est l'arrivée de l'hybridation légère grâce à un alterno-démarreur permettant de gagner 0,4 l/100 km et ajoutée de série sur tous les moteurs à l'exception du 2.0 TDI 190 ch et du V6 3.0 TDI 286 ch.

Les tarifs démarrent à 42 830 € pour le coupé, 61 710 € pour le cabriolet et 42 830 € pour la Sportback.

