Mercedes Classe E restylée: la classeeeuh - Salon de l'auto Caradisiac

Sous la voûte du hangar à dirigeables d'Ecausseville (Manche), vestige de la première guerre mondiale où s'est tenu le premier salon de l'auto Caradisiac, la Mercedes Classe E en a imposé par sa prestance parmi les 120 voitures exposées.

Mercedes est le champion du premium, ainsi que ses résultats commerciaux 2019 en attestent, et sa Classe E est la patronne des routières, devant les BMW Série 5 et Audi A6. Pour autant, il faut bien procéder à des ajustements de gamme pour asseoir cette domination, ce qu’a fait la marque en dévoilant au printemps dernier la version restylée de la Classe E de cinquième génération, modèle qui s’est tout de même vendue à 1,2 million d’exemplaires depuis son lancement en 2016.

On aurait donc pu s’attendre, au vu du succès rencontré, que Mercedes procèderait par touches très légères pour rajeunir sa star. Il a opté pour une voie différente en présentant au printemps une Classe E dont la carrosserie adopte des arêtes et bosselages plus marqués, et dont les phares s’effilent à l’avant et s’étirent à l’horizontale dans la partie arrière, ceci afin de souligner l’air de famille avec les Classe A et autres CLS.

L’habitacle ne change pas, à l’exception du volant qui adopte des branches dédoublées. Le conducteur dispose toujours de cette spectaculaire instrumentation numérique, composée de deux écrans de 10,25 pouces de diagonale (ou 12,3 en option) implantés côte-à-côte, qu’il peut commander depuis l’assistance vocale et son fameux « Hey, Mercedes ».

Parmi les technologies embarquées, on relève que la Classe E fait un pas – ou plutôt un tour de roue – supplémentaire vers la conduite semi-autonome, avec un volant dit « capacitif » dont il suffit de toucher la jante pour que les diverses assistances fonctionnent.

Côté moteurs, chacun pourra trouver son bonheur avec une offre comprenant des blocs essence micro-hybridés, diesel et hybrides rechargeables (en essence comme en diesel). La gamme est chapeautée par une version AMG E53 qui abat l’exercice du 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

La Mercedes Classe E 5 en occasion Prix d'une Mercedes Classe E neuve: de 55 800 € à 139 000 € Prix d'une Mercedes Classe E 5 d'occasion : de 23 000 € à 116 500 € Plus de 750 annonces de Mercedes Classe E berline, coupé et break d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La Classe E est une routière à l'image de marque en béton armé, y compris côté fiabilité. Pourtant, tout n'a toujours pas été rose. Elle a souvent étrenné de nouvelles technologies, aussi bien côté moteur que côté équipement, et cela lui a parfois joué des tours, surtout lors de l'avènement des diesels modernes à injection haute pression, et lors du déploiement du multiplexage. Aujourd'hui, elle reste toujours à la pointe de la technologie. Mais les soucis se font plus rares. Reste que le système antipollution peut encore lui jouer des tours (capteurs de Nox et d'AdBlue), et que ses plaquettes s'usent assez rapidement, surtout à l'arrière. Quelques bugs de l'électronique et des aides à la conduite sont possibles également.

