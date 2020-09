BMW Série 5 restylée: coup de frais - Salon de l'auto Caradisiac

En bref Routière premium Motorisations essence, diesel et hybrides rechargeables Disponible à la commande A partir de 47 700 € (+ 2600 € pour Touring)

La BMW Série 5 bénéficie d'un restylage de mi-carrière qui intervient juste après celui de sa rivale de toujours, la Mercedes Classe E. Comme souvent chez le constructeur bavarois, et à plus forte raison sur un modèle à succès, les retouches demeurent relativement discrètes sur le plan esthétique.

Ainsi, les feux avant s'effilent et voient leurs signature lumineuse légèrement modifiée. Ils entourent une calandre dont la partie supérieure adopte une forme de brisure, et surplombent un bouclier aux prises d'air redessinées.

La BMW série 5 restylée en direct du Salon Caradisiac

dailymotion

On trouve des modifications du même ordre en poupe, où les feux rhabillés adoptent des reliefs plus marqués, tandis que les canules d'échappent se font plus anguleuses. C'est léger, mais cela redonne un petit coup de fouet bienvenu à l'auto, dont les ventes restent inférieures à celles de sa concurrente signée Mercedes.

Découvrez la nouvelle BMW Série 5 en vidéo 360°

A bord, le conducteur profite d'une instrumentation 100% numérique que complète un écran central multimédia dont la diagonale atteint 12,3 pouces sur les versions hautes. Au chapitre techno, on note la disponibiluté du système Auto-Reverse inaugurée par le X5, qui consiste en une marche arrière automatique, extrêmement pratique quand on s'est engagé sur un chemin étroit et/ou sinueux.

C'est du côté de la salle des machines que les modifications sont les plus nombreuses, avec des blocs à 4 et 6 cylindres qui adoptent tous une technologie d'hybridation légère permettant de réduire les consommations

La version 530e hybride rechargeable voit sa puissance gagner 40 ch pour atteindre 292 ch, et on trouve désormais une version 6 cylindres 545e xDrive forte de 394 ch. Toutes les versions s'accouplent à une boîte automatique à 8 rapports, de la 518d de 150 ch à la M5 forte de 625 ch, capable d'expédier le 0 à 100 km/h en 3,3 s...et de doubler cette vitesse 7,5 s plus tard. La gamme de prix s'échelonne de 47 700 € à 138 850 €.

J'aime Je n'aime pas

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !