Une miniature de Bugatti qui coûte le prix d’une voiture neuve
La Bugatti Tourbillon est désormais disponible dans une version beaucoup plus facile à garer mais pas forcément accessible à toutes les bourses. Cette miniature pousse le souci du détail et le raffinement jusqu’à des sommets rarement atteints. Sans surprise, Amalgam Collection est derrière le coup.
Dépenser plus de 20 000 euros pour une voiture neuve qui ne roule pas pourrait sembler absurde. Sauf lorsqu’il s’agit d’une Bugatti Tourbillon miniature ? Le fabricant britannique Amalgam Collection propose une reproduction à l’échelle 1/8 de l’hypercar française contre 20 800 euros. Un objet spectaculaire mesurant 58 centimètres de long.
Comme souvent chez Amalgam Collection, les chiffres donnent le tournis. Chaque exemplaire nécessite plus de 300 heures d’assemblage après 3 000 heures de développement. Réalisée avec le concours des ingénieurs de Bugatti, cette maquette reproduit fidèlement les moindres détails grâce à plusieurs milliers de pièces. Deux configurations sont proposées : Signature en bleu bicolore, et Équipe Pur Sang en gris avec touches de rouge. Chacune est limitée à 199 unités.
Disponible à la carte
Amalgam propose également de personnaliser la miniature pour reproduire exactement la voiture de son propriétaire. Une attention destinée aux 250 privilégiés ayant commandé la véritable Tourbillon, dont le V16 hybride développe 1 800 chevaux. À ce niveau de fortune, posséder une Bugatti dans son garage et une autre sur son bureau semble presque raisonnable.
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