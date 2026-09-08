En Espagne, un conducteur distrait emboutit le prototype de la Bugatti Tourbillon

La Bugatti Tourbillon doit normalement démarrer ses livraisons aux clients à la fin de l’année 2026. Le constructeur de Molsheim, désormais détenu par le groupe croate Rimac (dont l’actionnariat pour son entreprise Bugatti-Rimac vient justement de changer), poursuit activement le développement technique de l’auto avec des prototypes qui roulent un peu partout, y compris dans les conditions des plus rudes.

Le prototype noir que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous roulait ces derniers jours en Espagne, dans la Sierra Nevada connue pour son aridité et ses températures élevées. Il s’agit d’un cadre d’essai assez classique pour les constructeurs automobiles mettant au point leurs futurs véhicules, permettant de voir si les voitures fonctionnent correctement quand il fait très chaud.

Quelqu’un a oublié de freiner

Croiser un prototype de la future Bugatti, c’est évidemment un vrai petit événement et ça fait tourner les têtes. Ici on voit des gens installés près de la route pour observer la Tourbillon et derrière, le conducteur d’une Volkswagen Polo grise semble s’amuser de leur présence (si c’est bien lui qui klaxonne).

Mais il avait visiblement détourné ses yeux de la circulation : devant lui lorsque la Tourbillon freine, il ne parvient pas à réagir à temps et emboutit carrément la supercar avec sa modeste citadine allemande. A noter que d'après des personnes présentes sur place avec Bugatti, la Tourbillon a pu être réparée sur place et continué de rouler. Elle a même ensuite réalisé une séance photo comme si rien ne s'était passé !