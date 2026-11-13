Une MotoGP peut-elle battre une Formule 1 sur un lac gelé ? Red Bull a tenté l’expérience
Avec leurs performances, une Formule 1 et une MotoGP incarnent le sommet de la compétition mécanique sur circuit. Mais sur une piste gelée face à d’autres engins, la puissance ne fait pas tout et la hiérarchie pourrait bien voler en éclats.
Red Bull a encore trouvé une excellente manière de maltraiter les lois de la physique. Sur un lac gelé par -15 °C, la marque de boisson énergisante a organisé une course opposant cinq machines qui n’auraient jamais dû se rencontrer.
La grille de départ a de quoi surprendre : une Formule 1 Red Bull RB7 de 750 chevaux, une KTM de MotoGP pilotée par Dani Pedrosa, une berline Subaru WRX de rallye, un pick-up PRO4 au V8 de 950 chevaux et une motoneige Ski-Doo. Un casting improbable d’autant que chaque engin évolue sur un tracé spécifique adapté à ses capacités. Pour éviter que cette expérience ne tourne au concours de patinage artistique, les véhicules reçoivent des pneumatiques cloutés. La MotoGP bénéficie même de 507 pointes métalliques impressionnantes à voir réparties entre ses deux roues. Les essais permettent d’équilibrer les parcours avec seulement deux secondes d’écart entre les cinq concurrents.
Une arrivée étonnante
Dès les premiers mètres, la motoneige prend immédiatement l’avantage. Mais Dani Pedrosa finit par s’imposer au guidon de sa Ktm, devant le Ski-Doo et -surprise- la monoplace de Formule 1. Le monstrueux pick-up de PRO4 termine quatrième, tandis que la Subaru ferme la marche. Oui, la seule véritable voiture de rallye finit dernière.
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