Une MotoGP peut-elle battre une Formule 1 sur un lac gelé ? Red Bull a tenté l’expérience

Red Bull a encore trouvé une excellente manière de maltraiter les lois de la physique. Sur un lac gelé par -15 °C, la marque de boisson énergisante a organisé une course opposant cinq machines qui n’auraient jamais dû se rencontrer.

La grille de départ a de quoi surprendre : une Formule 1 Red Bull RB7 de 750 chevaux, une KTM de MotoGP pilotée par Dani Pedrosa, une berline Subaru WRX de rallye, un pick-up PRO4 au V8 de 950 chevaux et une motoneige Ski-Doo. Un casting improbable d’autant que chaque engin évolue sur un tracé spécifique adapté à ses capacités. Pour éviter que cette expérience ne tourne au concours de patinage artistique, les véhicules reçoivent des pneumatiques cloutés. La MotoGP bénéficie même de 507 pointes métalliques impressionnantes à voir réparties entre ses deux roues. Les essais permettent d’équilibrer les parcours avec seulement deux secondes d’écart entre les cinq concurrents.

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Une arrivée étonnante

Dès les premiers mètres, la motoneige prend immédiatement l’avantage. Mais Dani Pedrosa finit par s’imposer au guidon de sa Ktm, devant le Ski-Doo et -surprise- la monoplace de Formule 1. Le monstrueux pick-up de PRO4 termine quatrième, tandis que la Subaru ferme la marche. Oui, la seule véritable voiture de rallye finit dernière.