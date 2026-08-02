Une Nissan GT-R transformée en coupé de la fin du monde

Transformer une Nissan GT-R en franchisseuse est sans doute une idée qui naît après une soirée un peu trop arrosée. Pourtant, quelqu’un est allé jusqu’au bout du concept en greffant à la sportive japonaise tout ce qu’il faut pour quitter l’asphalte ou au moins en donner l’illusion.

Basée sur un coupé Gt-r de 2010, cette préparation conserve le V6 3,8 litres biturbo, dont la puissance aurait grimpé à 600 ch environ. La transmission intégrale et la boîte robotisée à double embrayage sont toujours de la partie. En revanche, la carrosserie n’a plus grand-chose d’origine. La suspension est rehaussée, d’imposants élargisseurs d’ailes rivetés entourent les roues, une galerie reçoit une roue de secours et une rampe de LED, tandis que d’énormes projecteurs complètent la proue.

Des enchères calmes

Importée aux Pays-Bas en 2022, l’auto a été expertisée à 120 000 €. Le rapport évoque une transformation réalisée dans les règles de l’art malgré quelques défauts esthétiques comme un pare-chocs avant légèrement désaligné et une pièce d’aile manquante. Avec moins de 55 000 km au compteur, cette GT-R hors-norme se trouve actuellement aux enchères. Les offres atteignent au moment de la rédaction de ce sujet -et moins de 24 heures avant la fin- 30 000 euros seulement. Un tarif étonnamment bas pour l’une des GT-R les plus improbables jamais construites.