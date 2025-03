Les prix de la BMW Série 1 F70 sont-ils plus intéressants en occasion ?

La BMW Série 1 offre une gamme de motorisation relativement large. Sont ainsi proposés les 116 (122 ch), 120 (170 ch), 123 xDrive (218 ch 4x4) et M135 xDrive (300 ch 4x4), mais le diesel persiste avec le 120d (163 ch). Les finitions sont au nombre de quatre : base, M Sport Design, M Sport et M Performance, cette dernière étant uniquement associée au moteur de 300 ch.

Le marché de l’occasion ne reflète pas la diversité proposée en neuf, un constat commun après quelques mois seulement de commercialisation d’une voiture.

Ainsi, la 120 domine les débats avec 52 % de l’offre dans les petites annonces. La deuxième la plus répandue n’est autre que la 120d, oui un diesel, avec une proportion qui grimpe à 29 %. Viennent ensuite la 135 (9 %), la 116 (8 %) et la 123 (2 %). Côté transmission, c’est simple puisque la boîte manuelle n’existe plus sur cette génération de Série 1.

Au chapitre finition, on note que la M Sport se détache très nettement avec 75 % des propositions, suivie de la M Sport Design (15 %) et de la M Performance (10 %).