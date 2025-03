Les prix de la BMW Série 1 F70 sont-ils plus intéressants en occasion ?

Déjà plus de vingt ans que BMW a dégainé sa première berline compacte, une auto dynamique qui a démarré sa carrière avec une architecture propulsion pour finalement devenir une traction avant avec le troisième opus.

Celle qui nous intéresse aujourd’hui ne revient pas en arrière, et pour cause puisqu'elle conserve la même plateforme que l’ancienne. Toutefois, son style évolue avec une face avant plus plongeante, des optiques plus effilées, mais aussi une calandre plus large. En revanche, le profil reste proche malgré quatre centimètres de plus en longueur (4,36 m) et l’arrière se différencie par ses feux adoptant un petit décroché.

L’effet nouveauté se ressent davantage dans l’habitacle grâce notamment à la grande dalle regroupant deux écrans de 10,3 et 10,7 pouces, dont le plus grand intègre le nouveau système d’exploitation OS 9. L’avènement de ces écrans, et de l’assistance vocale évoluée, a presque relayé toutes les commandes physiques au rang d’antiquité. Seules, celles situées sur le volant font encore de la résistance.

Cette Bmw fait le plein d’aides à la conduite, pour répondre notamment aux exigences européennes, tout en offrant un équipement très correct dès la finition de base. Elle dispose de série des deux écrans, des fonctions Apple CarPlay et Android Auto, de la navigation, de la climatisation automatique, des projecteurs à LED ou encore des jantes…

Les finitions M Sport Design, M Sport et M Performance jouent davantage sur l’esthétisme de la voiture. Ainsi, la première ajoute des jantes de 18 pouces, un bouclier avant spécifique, une sellerie spécifique… La deuxième s’équipe du ciel de toit anthracite, de la sellerie alcantara, des sièges avant sport, des palettes au volant, et surtout de la suspension pilotée. La dernière, uniquement proposée sur la M135 adopte un bouclier arrière spécifique avec la présence d'un diffuseur, les jantes de 18 pouces spécifiques, les insets intérieurs en aluminium ou encore le système Hi-Fi Harman Kardon.

Sous le capot, cette Série 1 n’est pas sectaire puisqu’elle accueille un diesel 2.0 de 163 ch sous l’appellation 120d. Il est associé à une micro-hybridation de 48V, comme tous les moteurs. Enfin, presque tous puisque la 116, et son trois-cylindres de 122 ch, en est aussi privée. La 120, toujours affublée du 1.5 turbo, développe 170 ch et la 123 xDrive fait appel à un bloc quatre cylindres 2.0 de 218 ch et à la transmission intégrale. Enfin, la M125 xDrive et ses 300 ch fait figure de sportive de la gamme.

Les filières d’approvisionnement

Malgré ses neuf mois de commercialisation, la BMW Série 1 (génération F70) est déjà bien représentée en seconde main. Comme souvent, en début de carrière, les vendeurs sont essentiellement des professionnels, à plus de 95 % dans ce cas.

Il existe bien sûr le réseau du constructeur, dont les annonces sont visibles sur le site internet de la marque. Mais il y a également les sites d’annonces tels que le bon coin et La Centrale. Si des doublons existent entre ces deux sites marchands, ce dernier propose plus de 300 annonces de Série 1 au moment où nous écrivons ses lignes.