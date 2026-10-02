Voir sa Ferrari partie en fumée et ne rien pouvoir faire

La vidéo visible en cliquant sur ce lien montre une Ferrari FF. Commercialisée entre 2011 et 2016, elle représentait le haut de gamme « GT » à quatre places dans au catalogue du constructeur italien, en remplacement de la 612 Scaglietti (et avant d’être elle-même remplacée par la GTC4 Lusso).

On parle d’une très belle GT au capot interminable, cachant un V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 660 chevaux. On en trouve à partir de 130 000€ sur La Centrale, avec des kilométrages « raisonnables ». Et c’est bien ce modèle-là qui se retrouve dans une triste situation, filmé quelque part sur la route (vraisemblablement au Portugal, près de Cascais).

Départ de feu sous le capot

La scène montre une Ferrari Ff grise dont le conducteur a dû se gare en catastrophe au bord de la route sur un rond-point. Sa GT a subi un départ de feu et des flammes s’échappent de son long capot. Que faire dans une telle situation ? Faute de disposer d’un extincteur, il n’a malheureusement que ses yeux pour pleurer.

Les pompiers sont arrivés

Les pompiers arrivent sur les lieux à la fin de la vidéo et on espère qu’ils ont pu éteindre rapidement l’incendie. Hélas, il n’est pas certain du tout que la voiture ait pu être sauvée : le feu s’est propagé à toute la partie avant et a probablement détruit tout le compartiment moteur et touché l’habitacle. A voir si le montant des réparations peut justifier sa remise en état sachant qu’on ne parle pas d’une Ferrari dont la cote a explosé sur le marché de la collection.