Tirer profit d'un véhicule inutilisé par l'intermédiaire d'une plateforme de location de particulier à particulier ou d'autopartage est une manière assez récente d'arrondir ses fins de mois ou de monter une petite entreprise. Malheureusement, cela tourne parfois mal, voire très mal lorsque le modèle concerné par un problème insolite n'est autre qu'un magnifique coupé Ferrari Ff.

Un appel presque anodin

Tout commence par une réservation de la belle italienne sur le site internet Turo. Le jour J, le client la récupère bien décidé -et c'est normal- à profiter des envolées lyriques de son moteur atmosphérique. Un peu plus tard, coup de théâtre : il téléphone pour indiquer que la FF est en panne sur l'autoroute. Un incendie s'est déclaré, la Ferrari n'est plus conduisible. Débutent alors de longues heures d'angoisse en attendant de découvrir l'état du véhicule déposé entre-temps dans un garage par une dépanneuse. Âmes sensibles s'abstenir. Il ne reste plus rien de la voiture, sauf les feux arrière. Pour découvrir le résultat, cliquez sur lecture.

Un inconnu carbonise leur Ferrari FF sur l'autoroute

La Ferrari FF, une quatre places d'exception à 150 000 euros

Difficile de dire comment se terminera cette histoire pour les deux passionnés ayant mis leur Ferrari FF en location. Pour rappel, cette dernière se démarque de toutes les autres voitures frappées du cheval cabré par ses quatre roues motrices, une première à sa sortie en 2011. Elle dispose également de quatre places, d'un coffre allant de 450 litres à 800 litres et d'un bloc V12 6,3l délivrant 660 chevaux pour 683 Nm de couple en position centrale avant. Une artillerie qui combinée à sa boîte sept rapports double embrayage lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 335 km/h. Les exemplaires les plus abordables se placent entre 115 000 euros et 150 000 euros sur les petites annonces. Et vous, loueriez-vous votre sportive ?