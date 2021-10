Volkswagen Polo 6 d'occasion : bonnes affaires possibles ?

L'OFFRE

Près de 5 000 Polo 6 sont en vente sur le Net, dont 80 % animées par des motorisations essence. C'est-à-dire le trois cylindres 1.0, atmo ou turbo, décliné en pas moins de 6 puissances. Et c'est le 1.0 TSI 95 ch qui domine avec près de 70 % des propositions. Très en retrait, les 1.0 65 ch, 75 ch et 80 ch ainsi que les 1.0 TSI 110 ch et 115 ch. Côté diesels, la gamme moteur est composée d'un unique 1.6 TDI en deux puissances : 80 ch et 95 ch. Pour ce qui est de l'offre, elle est plus homogène par rapport à la Polo essence. La version 95 ch s'octroie 60 % des propositions, le reste va pour le 80 ch. Enfin, au chapitre transmission, la boîte DSG7 est présente à hauteur de 40 % sur les Polo essence. En revanche, sur les diesels, la proportion chute à moins de 20 %.

Pour ce qui est des finitions, les milieux de gamme Confortline et Confortline Business (version entreprise) représentent 25 % de l'offre. Suivent les haut de gamme Lounge : 15 % des annonces, United : 15 % et Carat : 12 % des annonces. L'entrée de gamme Trendline est peu plébiscitée avec moins de 10 % des propositions. En retrait, les R-Line, Connect, Copper, Edition...

Quant aux différentes sources d'approvisionnement, les professionnels (concessionnaires et négociants toutes marques) s'imposent avec 85 % des annonces.

Attention, cependant. Notre enquête nous a permis de constater que certains vendeurs proposent des "Polo 6" alors que ce sont en réalité des Polo 5 de fin de carrière. Ne vous laissez pas berner, les deux générations sont bien reconnaissables. Voir les deux photos ci-dessous.

LES PRIX

Rien en dessous de 10 000 €

Ne perdez pas votre temps. Avec un budget inférieur à 10 000 €, la Polo essence ou diesel est introuvable pour l'instant. Seuls quelques exemplaires fortement kilométrés ou accidentés sont présents dans les annonces. Sans oublier les fausses Polo 6, qui sont en réalité des Polo 5. Passez votre chemin !

De 10 000 € à 12 000 € : le ciel s'éclaircit en essence

Avec un tel budget, oubliez les versions diesels encore trop chères. Quant aux essence, si l'offre n'est pas encore pléthorique, le choix est là malgré tout. Mais il est composé principalement de versions 1.0 65 ch et 75 ch, et prenez garde aux kilométrages. Près d'un tiers des annonces proposent des Polo ayant au compteur plus de 70 000 km. Ce qui est beaucoup trop pour des autos qui n'ont pas atteint les quatre ans. Pire, elles sont vendues au même prix que celles qui affichent moins de 40 000 km. Soit environ 11 000 km par an. Ce qui correspond à la moyenne pour une citadine essence.

Nous avons trouvé une 1.0 75 ch Confortline de juillet 2018 avec 31 400 km pour 11 500 €, soit une décote assez faible de 33 % sous le neuf de l'époque.

De 12 000 € à 14 000 € : des TSI et quelques diesels disponibles

Outre les déclinaisons essence 1.0 65 ch, 75 ch et 80 ch, avec de telles sommes vous accédez également aux versions 1.0 TSI 95 ch. Mais pas de précipitation, à prix équivalent, les kilométrages inscrits aux compteurs affichent parfois des écarts de plus de 40 000 km. Notre persévérance nous a permis de dénicher cette Polo 1.0 TSI 95 ch Confortline de mars 2018 avec seulement 15 000 km pour 13 000 €. Certes, la décote par rapport au neuf est faible (- 30 %), mais 15 000 km, c'est top !

En diesel, compte tenu de leur tarif en neuf, ce sont surtout les 1.6 TDI 80 ch les plus présentes dans cette tranche prix. Ainsi, nous avons repéré une 80 ch Confortline de septembre 2018 avec 27 000 km au compteur pour 13 000 €. Soit une décote de 38 % par rapport au neuf de l'époque. Pas mal...

De 14 000 € à 15 000 € : une pléthore de TSI 95 ch et de boîte auto DSG7

C'est sans doute à partir de cette enveloppe que vous pourrez avoir le plus large choix de motorisations essence avec des kilométrages raisonnables mais également des autos d'à peine deux ans. Sans oublier les versions TSI accouplées à la transmission auto DSG7.

Ainsi, pour les petits rouleurs, nous avons vu une 1.0 80 ch Lounge de février 2020 avec 17 600 km à 14 300 € soit 25 % sous le neuf. Pour un tarif équivalent nous avons repéré chez un particulier une 1.0 TSI 95 ch Confortline d'avril 2019. Elle a parcouru 22 700 km.

Pour les adeptes de la boîte auto, la mise de départ grimpe à 15 000 €. Vu dans une concession de la marque une 1.0 TSI 95 ch DSG7 Confortline de novembre 2019 avec 30 700 km.

Pour les amateurs de diesel disposant d'un budget de 14 000 € il faudra composer avec des kilométrages un peu plus conséquents. Ainsi, pour 14 500 €, soit 30 % sous le neuf de l'époque, nous est proposée une 1.6 TDI 80 ch Connect de mars 2019. Elle affiche au compteur 44 000 km.

Pour la version plus puissante, une soulte de 500 € sera nécessaire. Vu une 1.6 TDI 95 Confortline de décembre 2018 à 14 950 €. Elle a parcouru 37 000 km.

16 000 € à 17 000 € : des Polo de moins de deux ans et des finitions haut de gamme

Avec ce budget en poche, les finitions Carat, R-Line et les blocs 1.0 TSI 115 ch sont au menu de l'offre. De même, vous pouvez viser des autos de moins de deux ans. Ainsi, un professionnel cède une 1.0 TSI 115 ch DSG 7 Carat de décembre 2019 avec 23 000 km pour 17 500 €. Neuve, elle valait 24 200 €, soit une petite décote de 28 %.

Pour les amateurs de gazole, nous avons déniché une 1.6 TDI 95 Confortline de février 2020. Elle a 15 000 km et est mise à prix à 17 000 €.

18 000 € et plus : du choix en occasions ''0 km''

Âgées de quelques mois seulement et n'ayant jamais roulé, ces Polo ont été immatriculées au nom de la concession, afin de remplir les quotas annuels ou mensuels imposés par le constructeur et sont en stock dans la concession. Si votre budget vous le permet, elles méritent le détour car elles ne sont pas beaucoup plus chères que les modèles de direction ou de démonstration qui affichent généralement davantage de kilomètres au compteur. Seul bémol, la garantie constructeur est entamée dès la date de première mise en circulation. Ainsi, si vous achetez en ce moment une Polo immatriculée le 8 juin 2021, elle ne sera garantie que jusqu'au 7 juin 2023.

En essence nous avons repéré une 1.0 TSI 95 ch DSG 7 Lounge de janvier 2021 à 18 700 €. Elle est vendue 15 % sous le neuf.

Quant aux versions diesels, pas la peine d'en chercher. Cette motorisation a été supprimée du catalogue Volkswagen depuis fin 2020.

Et la fiabilité de la Polo 6 ? Après quatre années de carrière, la Polo sixième du nom se voit décerner une note de 15,6/20. Une moyenne relevée d'après les avis de propriétaires publiés sur notre site. Mais si pour la majorité d'entre aux, la compacte allemande se montre fiable, quelques possesseurs se plaignent de la présence de bruits parasites dans l'habitacle, de bugs au niveau de l'Apple Car Play (impossibilité d'utiliser le téléphone bluetooth et extinction inopinée de l'écran) et de caprices de capteur de pression des pneumatiques (infos erronées). Ajoutons que de rares possesseurs évoquent une boîte de vitesses DSG7 bruyante. Par ailleurs, des dysfonctionnements des ceintures de sécurité à l'arrière, de frein à main et du circuit de freinage ont fait l'objet de rappels par courrier recommandé adressé aux propriétaires concernés. Les rappels constructeur Mars 2018 : sur les modèles de lancement et jusqu'à octobre 2018, un souci touchant les tambours de freins arrière peut mener à une inefficacité du frein à main. Contrôle et modification éventuelle en concession. Juillet 2018 : sur les Polo de début de production et jusqu'à mai 2018, mauvais montage possible de la boucle de ceinture arrière gauche. Contrôle et remplacement si nécessaire. Mars 2020 : sur les Polo construites de septembre 2019 à février 2020 le clapet anti-retour sur le circuit de la pompe à vide peut être défaillant et affecter la membrane du système d'assistance de freinage. Juin 2020 : Un souci de fabrication a fragilisé les boucles de ceinture arrière. cela concerne les Polo fabriquées de février à mars 2020.

LE BILAN

Vous êtes pressé de vous offrir une Polo 6 ? Tant mieux car ça commence à être le moment d'en profiter. L'offre abondante tant en essence qu'en diesel va vous permettre de trouver la motorisation et la finition de votre choix.

Cependant, notre enquête a démontré que les tarifs affichés restent soutenus y compris sur des modèles âgés de plus de trois ans. Alors, pour ceux qui veulent encore faire de meilleures affaires, patienter encore quelques mois sera bénéfique. L'arrivée sur le marché de l'occasion récente de la version restylée va sans aucun doute inciter les vendeurs à revoir encore leurs tarifs à la baisse...