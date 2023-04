Volkswagen rappelle des Caddy pour un problème de direction

S’il est, sur nos routes, beaucoup moins populaire que les Citroën Berlingo et Renault Kangoo, le Volkswagen Caddy est pourtant l’un des best-sellers européens de sa catégorie. Au fil des générations, il a été développé sur des bases proches de celles des Polo et des Golf, mais le 5e opus, apparu en 2020, reprend carrément la plateforme MQB du groupe, c’est-à-dire celle de l’actuelle Golf. Un choix technique qui lui a permis de proposer des aides à la conduite alors inédites dans ce segment.

Malgré cette sophistication, le problème qui justifie aujourd’hui le rappel que le constructeur allemand référence 40S5 n’a rien à voir avec l’électronique. En effet, c’est l’un des bras de direction qui s’avère défectueux sur les exemplaires fabriqués entre le 20 avril 2021 et le 7 juillet 2022. La roue correspondante, mal maintenue, peut se plier latéralement, ce qui, évidemment, aura des répercussions sur le pouvoir directionnel de l’auto.

Volkswagen n’a pas fourni de données précises quant au nombre de Caddy qui vont devoir subir une modification de leur direction. On peut toutefois estimer le nombre de propriétaires qui seront prochainement contactés par la marque allemande à environ 3 000. Pas d’informations officielles non plus concernant la nature même de l’opération, mais les concessionnaires contactés parlent d’un remplacement pur et simple de l’élément incriminé.