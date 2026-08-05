Avec les nombreux feux de forêt qui ont touché le sud-ouest de la France, certains automobilistes ont forcément dû laisser passer les véhicules des sapeurs-pompiers. C’est tout à fait normal et obligatoire, puisque ces derniers font partie des véhicules d’intérêt général prioritaires. Mais ils ne sont pas les seuls. Cette catégorie comprend également les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, des formations militaires de la sécurité civile, des services de déminage de l’État, ainsi que les véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières.

Mais de quoi bénéficient ces véhicules d’intérêt général ? Grâce à leur statut, qui les qualifie de prioritaires sur nos routes, ces véhicules disposent de nombreuses dérogations au Code de la route. En effet, à condition d’être en intervention, d’en avertir les autres usagers au moyen de leurs signaux sonores et lumineux, et de ne pas mettre les autres en danger, ils peuvent déroger aux règles d’usage de la chaussée (dépassement par la droite, circulation à contresens, etc.), ainsi qu’à celles relatives aux limitations de vitesse, aux priorités et aux obligations d’arrêt (stop, feu rouge, priorité à droite, cédez-le passage).

Quels sont les nouveaux véhicules prioritaires ?

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2026-652, le 25 juillet dernier, trois nouvelles catégories de véhicules ont rejoint cette liste. Lorsqu’ils sont équipés de leurs avertisseurs sonores et de leurs dispositifs lumineux et qu’ils interviennent dans le cadre de leurs missions, les véhicules des procureurs de la République et de leurs substituts assurant la permanence pénale, ceux utilisés par les représentants de l’État lorsqu’ils dirigent les opérations de secours et la gestion de crise, ainsi que ceux des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP utilisés par les équipes de cyno-détection pour le traitement d’objets délaissés, sont désormais prioritaires sur les routes.

Si vous apercevez l’un de ces véhicules en intervention, vous êtes tenu de lui faciliter le passage. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une contravention de quatrième classe, punie d’un retrait de quatre points sur le permis de conduire et d’une amende forfaitaire de 135 euros, conformément à l’article R. 415-12 du Code de la route. Celui-ci précise également que le conducteur « encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ».