1 600 Kia Sorento rappelés à cause d’un risque d’incendie

Contrairement à l’actuel opus du Sorento, qui n’est disponible, du moins en France, qu’en versions hybride et hybride rechargeable, la troisième génération était exclusivement proposée en variante Diesel. Ses moteurs étaient dotés d’un réchauffeur de carburant qui peut, potentiellement, être la cause d’un incendie.

En effet, le connecteur de son faisceau électrique peut, au fil des années, se détériorer et provoquer une surchauffe. Certains propriétaires de Sorento III Diesel produits jusqu’en février 2020 sont donc actuellement contactés par la filiale française du constructeur afin de procéder à une inspection et, si nécessaire, un remplacement de ce connecteur. Au passage, les ateliers sont chargés de mettre à jour les logiciels MTC et FATC, qui pilotent ce réchauffeur.

Les véhicules concernés, qui sont au nombre de 1 643 dans l’Hexagone, ont leur numéro de réception par type CE (case K de la carte grise) qui débute par e4*2007/46*0894 et se termine par 01, 04, 05, 06, 07, 08 ou 10.

Si vous êtes le propriétaire de l’un de ces Sorento, vous pouvez, sans attendre, contacter directement votre concessionnaire Kia et lui demander de vérifier si votre véhicule est concerné par l’opération de rappel 221026.