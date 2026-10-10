100 ans plus tard, un joli tacot autrichien réussit enfin à rouler jusqu’à Monaco !

La toute première édition du rallye de Monte-Carlo, figurant aujourd’hui au calendrier du championnat du monde des rallyes, s’est déroulée en 1911 et a été remportée par une Turcat-Méry 25 HP française.

Lors de l’édition de 1926, c’est une AC Six 2 litres anglaise qui s’est imposée. L’Avis Type 3 visible dans l’image ci-dessus figurait parmi les participants cette année-là mais à cause d’une grosse chute de neige sur la route, elle n’a jamais réussi à rallier l’arrivée.

100 ans plus tard, elle le fait

100 ans plus tard, Robert Krickl a décidé de donner une seconde chance à cette Avis Type 3. Le 25 août dernier, il a pris le départ avec le dernier exemplaire encore roulant de cette auto de 20 chevaux en Autriche. Le but ? Effectuer un long voyage de 1 208 kilomètres depuis l’Autriche en passant par l’Italie et la France, jusqu’à Monaco.

Malgré des « hauts et des bas » et plusieurs péripéties, la vaillante Type 3 est cette fois parvenue à rallier le plus célèbre des rochers de la Côte d’Azur. Son propriétaire l’a exposée au sein de la collection de voitures du Prince de Monaco, qui lui a offert une place afin de récompenser cette initiative pour le moins courageuse.

Bien évidemment, il n’était plus question de faire la course : de nos jours et dans la circulation sur un trajet aussi long, c’était déjà un exploit de réaliser un tel parcours au volant d’une auto âgée de 101 ans…

Via Codesport Monaco & Nice Matin