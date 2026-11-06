Voici pourquoi cette Renault Laguna III étonne tout le monde dans la circulation
Croiser une Renault Laguna III en France n’a rien d’extraordinaire. Mais dans les rues de Toronto, cette berline française fait presque figure de voiture exotique.
Le 28 octobre dernier, l’internaute Christopher Agnew publiait sur le réseau social Facebook dans le groupe Toronto Car Spotting la photo d’une grande berline bien connue chez nous : une Laguna III. Une apparition insolite dans un pays où Renault ne commercialise plus de voitures depuis plusieurs décennies. Les réactions oscillent entre incrédulité et amusement. « Pourquoi ? » s’interroge simplement un commentateur.
Mais un détail attire rapidement l’attention : son immatriculation française commençant par SPM. Ces lettres renvoient à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’archipel français situé au large du Canada. Une provenance qui explique probablement la présence de cette familiale européenne sur les routes ontariennes même si les circonstances de son voyage restent inconnues.
Quelques contraintes à prévoir
Certains s’interrogent déjà sur la disponibilité des pièces détachées et les possibilités d’importation. Au Canada, les véhicules étrangers de plus de 15 ans bénéficient justement d’une exemption aux normes fédérales d’homologation. Reste qu’avec sa silhouette discrète et son losange sur la calandre, cette Laguna suscite davantage de curiosité à Toronto qu’une Porsche garée devant un palace.
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