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Renault Laguna 3

Voici pourquoi cette Renault Laguna III étonne tout le monde dans la circulation

Dans Rétro / Autres actu rétro

Adrien Raseta

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Croiser une Renault Laguna III en France n’a rien d’extraordinaire. Mais dans les rues de Toronto, cette berline française fait presque figure de voiture exotique.

Voici pourquoi cette Renault Laguna III étonne tout le monde dans la circulation

Le 28 octobre dernier, l’internaute Christopher Agnew publiait sur le réseau social Facebook dans le groupe Toronto Car Spotting la photo d’une grande berline bien connue chez nous : une Laguna III. Une apparition insolite dans un pays où Renault ne commercialise plus de voitures depuis plusieurs décennies. Les réactions oscillent entre incrédulité et amusement. « Pourquoi ? » s’interroge simplement un commentateur.

Mais un détail attire rapidement l’attention : son immatriculation française commençant par SPM. Ces lettres renvoient à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’archipel français situé au large du Canada. Une provenance qui explique probablement la présence de cette familiale européenne sur les routes ontariennes même si les circonstances de son voyage restent inconnues.

Voici pourquoi cette Renault Laguna III étonne tout le monde dans la circulation

Quelques contraintes à prévoir

Certains s’interrogent déjà sur la disponibilité des pièces détachées et les possibilités d’importation. Au Canada, les véhicules étrangers de plus de 15 ans bénéficient justement d’une exemption aux normes fédérales d’homologation. Reste qu’avec sa silhouette discrète et son losange sur la calandre, cette Laguna suscite davantage de curiosité à Toronto qu’une Porsche garée devant un palace.

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La Laguna 3 succède (fort logiquement) à la Laguna 2, qui a fait beaucoup de mal à l'image de marque de Renault. Pourquoi ? Parce qu'elle a présenté en début de carrière et même ensuite des soucis aussi nombreux que graves de fiabilité, ce qui a terni définitivement son blason. Pourtant, à partir du restylage de 2005 sa fiabilité avait retrouvé un très bon niveau, meilleur même que celui de nombreuses concurrentes. Mais le mal était fait, et la troisième génération, en gardant le même patronyme, en a indéniablement pâtit. Elle est pourtant sans gros défauts récurrents, et fait partie des meilleures élèves de sa catégorie en Europe. C'est par ailleurs une familiale pétrie de qualités, correctement finie, très agile sur la route et correctement motorisée. Le break a même été élu "plus belle voiture du monde". A voir, sachant que la berline a un physique souvent qualifié de "difficile" En tout cas un bon choix en occasion, d'autant que les cotes ont rapidement fléchi.

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