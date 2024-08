Citadine, familiale, et même électrique : quelle bonne voiture d'occasion choisir lorsque l'on est étudiant ?

Il y a des étapes dans la vie qui marquent, comme celle de l’acquisition de sa première voiture. Un achat qui reste généralement dans la mémoire. Pour éviter que cela ne devienne avec le temps un mauvais souvenir, il ne faut pas se jeter sur la première occasion.

Comme pour l’achat de tout modèle de seconde main, des précautions indispensables sont à prendre. Inspection de la carrosserie, des longerons ou encore des bas de caisse pour s’assurer que l’auto n’a pas subi de choc, vérification du bon suivi de l’entretien en épluchant les factures, consulter le rapport Histovec pour repérer les éventuelles incohérences… La tâche est assez fastidieuse, d’autant que les modèles à petit prix sont rares chez les professionnels.

Pour écarter les "merguez" et ne rien oublier lors de la visite, munissez-vous de la check-list Caradisiac.

Les petites voitures comme premier réflexe

Les citadines et les polyvalentes sont les premiers modèles qui viennent à l’esprit. Elles ont l’image d’être plutôt attractives et faciles à entretenir, à raison. Ces autos sont donc les stars du marché et profitent d’un volume conséquent. Les plus représentées demeurent les modèles français, à savoir les Citroën C3, Peugeot 207 et Renault Clio.

Avec un budget de 5 000 €, il est tout à fait possible de dénicher un exemplaire dans un état correct. Voici quelques exemples de modèles disponibles sur le marché de l’occasion :

Citroën C3 III :

1.6 e-HDi 92 ch Exclusive de 2010 et 170 000 km

1.4 75 ch Attraction de 2010 et 120 000 km

Peugeot 207 :

1.6 HDi 92 ch Active de 2011 et 165 000 km

1.4 VTi 95 ch Premium de 2009 et 110 000 km

Renault Clio III :

1.5 dCi 90 ch Dynamique de 2011 et 170 000 km

1.6 16V 110 ch Confort de 2006 et 110 000 km

Ces trois modèles peuvent aussi se dénicher pour un budget plus serré de 3 500 €, mais il faut logiquement s’attendre à une usure générale supérieure. Difficile de conseiller la Renault Clio dont les kilométrages dépassent généralement 200 000 km en diesel, ou s’y approchent en essence. La Citroën C3 apparaît plus raisonnable sur ce point.

Citroën C3 II :

1.4 HDi 68 ch Pack Ambiance de 2004 et 180 000 km

1.4 75 ch Pack Clim de 2005 et 140 000 km

Peugeot 207 :

1.6 HDi 90 ch Executive de 2006 et 170 000 km

1.6 110 ch Executive de 2006 et 170 000 km

Renault Clio III :

1.5 dCi 85 ch Dynamique de 2009 et 210 000 km

1.2 60 ch Access de 2010 et 160 000 km

Nous mettons en avant ces trois modèles pour une raison relativement simple. Ils sont les plus représentés sur le marché, ce qui évite de devoir se déplacer trop loin pour en inspecter un. Il est aussi plus facile de faire jouer la concurrence, même si la marge de négociation est mince à ce tarif.

Il existe bien sûr d’autres modèles comme la Fiat Panda. La troisième génération est peu présente à 5 000 €, mais certains exemplaires sont disponibles, comme troisième génération 1.2 69 ch Pop de 2012 ayant parcouru environ 120 000 km. En réduisant votre budget à 3 500 €, il faut descendre d’une génération et s’orienter vers un exemplaire de 2004 et 135 000 km (1.2 60 ch Class).

Il est également possible de s’orienter vers les Hyundai i10 (ex : 1.2 77 ch Pack Clim de 2011 et 120 000 km pour 5 000 €) Kia Picanto ou Skoda Fabia, mais l’offre est véritablement restreinte.

La Suzuki Swift II est un peu plus représentée (ex : 1.3 VVT 92 ch GLX de 2008 et 150 000 km pour 5 000 €), mais gare à la boîte de vitesses qui présente des soucis allant jusqu’à son remplacement. Enfin, la Toyota Yaris peut être une bonne alternative avec un budget similaire. Un exemplaire 1.3 VVTi Confort Pack de 2010 avec 140 000 km est envisageable.

Une familiale pour le prix d’une citadine

Qui dit jeune permis, dit généralement petite voiture. Pourtant, s’orienter vers un modèle familial offrant plus d’espace à bord, un grand coffre et plus apte à parcourir de grandes distances n’a rien de farfelue. De plus, ces berlines traditionnelles attirent de moins en moins et cela se ressent nettement dans les petites annonces.

Ce type de voiture, parfois oubliée, s’échange à des prix tout doux. Avec 5 000 € en poche, il est possible de s’offrir une Renault Laguna III (1.5 dCi 110 ch Dynamique de 2010 et 160 000 km). Il est même possible de se rabattre sur une Latitude, avec toutefois un kilométrage supérieur à 200 000 km.

Sa concurrente de l’époque, la Citroën C5 II est un peu moins représentée, mais elle n’est pas moins intéressante. Un modèle 1.6 HDi 110 ch Attraction de 2010 affichant 165 000 € s’échange contre la même somme. Pour 3 500 €, la première génération, un modèle "oublié", est parfaitement envisageable. Elle sera plus ancienne (2004-2005), mais n’affichera pas forcément plus de kilomètres.

Autre exemple, la Chevrolet Cruze qui peut se dénicher à 3 500 € pour un modèle de 2012, avec toutefois plus de 200 000 km au compteur. En grimpant à 5 000 €, vous "économiserez" facilement 60 000 km.

La Fiat Croma II SW joue également dans cette catégorie, mais les exemplaires sont rares.

Et pourquoi pas une électrique ?

Si une voiture électrique est économique à l’entretien et à l’usage, elle a encore l’image d’être chère. Détrompez-vous, car certains modèles sont parfaitement accessibles. Selon votre usage et si vos trajets quotidiens restent modérés et que vous bénéficiez d’une borne à domicile (ou au moins d'une prise), elle peut correspondre à vos besoins. En revanche, partir en vacances n’est guère envisageable, le train ou une voiture de prêt reste indispensable.

Prenons le cas de la Renault Zoé, les exemplaires sont nombreux (plus de 2 700 sur le site de La Centrale) et les premiers prix débutent sous la barre des 5 000 €. Il s’agit alors de la version avec la petite batterie de 22 kWh capable d’un rayon d’action de 100 km, voire davantage. Les modèles datent de 2013-2014 et affichent un peu plus de 100 000 km, ce qui est peu en comparaison des offres thermiques à tarif équivalent. Seul bémol, la Zoé nécessite une Wall Box. Et la batterie doit avoir été rachetée par le vendeur pour éviter la continuité d'un loyer mensuel (c'est souvent le cas).

Retrouvez les annonces de Renault Zoé sur La Centrale.

Une Nissan Leaf demandera un petit effort financier de l’ordre de quelques centaines d’euros. Seulement, vous irez plus loin qu’au volant de la Zoé (environ 150 km) et les passagers seront mieux accueillis. Les modèles d’après 2013 bénéficiant d’une batterie un peu plus grande sont accessibles à ce prix. Point important, sa prise ChaDeMo est un standard qui n’est plus utilisé par les constructeurs, mais qui reste présent sur les aires d’autoroute.

Retrouvez les annonces de Nissan Leaf sur La Centrale.

De son côté, une Peugeot Ion se révèle être une meilleure affaire puisqu’elle affichera moins de 100 000 km. Néanmoins, son autonomie est insuffisante, le confort spartiate… Bref, ses prestations sont en retrait. Ces remarques valent aussi pour ses cousines Citroën C-Zero et Mitsubishi i-MiEV.

Et les hybrides ?

Après avoir réalisé un tour d’horizon des citadines et familiales thermiques, puis des électriques, il ne reste que l’hybride. Seulement, cette technologie tient la côte, d’autant qu’elle est associée à Toyota qui profite d’une image d’un constructeur fiable. C’est justement le cas de la Prius qui offre une réelle tranquillité d’usage.

Une Prius II en bon état dépasse le seuil des 5 000 €. Pour un exemplaire de 2008 affichant près de 200 000 km, un surcoût de 1 000 € est nécessaire.

Retrouvez les annonces de Toyota Prius II sur La Centrale.

Bilan

Malgré un budget serré de 5 000 €, voire de 3 500 € dans certains cas, le choix est assez vaste. De la citadine essence ou diesel à l’électrique en passant par de confortables berlines, il y a de quoi trouver chaussure à son pied. Le principal est justement là, définir ses besoins avant de se lancer est une condition sine qua non pour ne pas se tromper.