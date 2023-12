Ces occasions oubliées qu'on achète à prix normal : la Chevrolet Cruze

Chevrolet, c'est pour beaucoup d'abord la Corvette, une icône automobile au même titre que la Mustang pour Ford. Mais ce sont aussi des modèles de très grande diffusion, qui ont trouvé des débouchés en Europe, et en France, avant que la marque décide de se retirer du marché, début 2016.

Des modèles comme les citadines Spark, monospace Orlando, qui ont déjà eu les honneurs de cette rubrique "occasions oubliées", mais aussi Malibu, Epica, Captiva, ou encore Matiz, Evanda, Kalos, Lacetti (des modèles ex-Daewoo rebadgés).

La Cruze, elle, est un pur produit Chevrolet, et a existé en berline 4 portes, 5 porte à hayon et break SW. Elle s'est presque honorablement vendue durant les quelques années de commercialisation chez nous. Cela dit, depuis le retrait de Chevrolet du marché, soit presque 8 ans, on a eu le temps de l'oublier.

Cela en fait une excellente candidate à notre rubrique des occasions oubliées qu'on achète "à prix normal", comprenez à des tarifs qui avaient cours avant la crise inflationniste du marché. Et aussi, bien moins cher que la concurrence. Cette dernière comprend par exemple les Skoda Octavia et Rapid, la Seat Toledo, la Fiat Tipo 2, la Ford Focus, la VW Jetta, l'Opel Astra, ou même, dans sa version break, les VW Golf, Peugeot 308 SW, ou autres Focus SW, Hyundai i30 SW, Kia Cee'd SW etc...

Côté prestations, si la Cruze ne peut pas lutter en matière de qualité de finition par rapport aux modèles généralistes européens, avec des plastiques très moyens, et des assemblages bons de loin, mais loin d'être bons, si elle propose un comportement routier un peu plus flou, sans toutefois se révéler dangereux, loin de là, si ses moteurs diesels sont un peu rugueux (mais performants et sobres) elle propose aussi de nombreuses qualités.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Son habitabilité est correcte, son volume de coffre aussi par rapport à son gabarit. Son confort de suspension est à noter, tandis que la richesse de son équipement de série ne fait pas débat pour l'époque. Et esthétiquement, elle offre quelque chose de différent des productions européennes, très (trop) classiques.

De plus, sa fiabilité est plutôt bonne, son entretien se fait encore sans souci dans le réseau Opel ou en garage indépendant, et surtout, ses tarifs en seconde main laissent la porte ouverte aux bonnes affaires, et c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui.

Des tarifs très abordables, à partir de 2 500 €

Et même un peu moins que ça, mais pour des modèles au kilométrage sur lequel on jettera un voile pudique, ou dans un état nécessitant quelques menus frais.

Pour un modèle 2009/2010 en bon état, et affichant moins de 200 000 km, diesel 2.0 VCDI 150 par exemple, il faut compter 2 500 € à 2 700 € minimum, soit une décote de - 88 %.

Un modèle 2013 en 1.7 VCDI 130 se trouve à 5 000 € sans problème, soit - 79 %

Et par rapport à la concurrence, on peut vous dire que c'est particulièrement donné.

Par exemple, une Skoda Octavia diesel de 2009/2010, en 1.6 TDI 105, moins puissant donc, c'est minimum 3 500 €, mais plutôt 6 000 € en moyenne. Donc une décote de - 84 % maximum mais - 78 % en moyenne.

Et un modèle 2013 équivalent à la Cruze se déniche plutôt à partir de 8 000 € et plus souvent 10 000 €, soit - 68 % maximum et - 60 % en moyenne ?

Si l'on se base sur une autre concurrente, la Jetta, on trouve des modèles 2011/2012 en diesel 1.6 TDI 105, 200 000 km en moyenne, pour 7 000 € minimum, soit - 74 %.

Pour une Octavia essence de 2013/2014, en 1.2 TSI 105, et même 1.4 TSI 140, autour de 100 000 km, il faut envisager un budget de 10 500 € minimum, soit - 55 % en moyenne.

En face, une Cruze essence de 2013 voire 2014, en 1.6 124 ch, se monnaye seulement en moyenne 7 800 €, avec parfois moins de 100 000 km (soit - 65 %). Certes, elle est moins performante que la Skoda en 140 ch. Mais on trouve des Cruze 1.4 turbo de 140 ch pour 7 000 € ! Et là c'est comparable. Et toujours un écart de prix et de décote impressionnant. Seule une Seat Toledo, elle aussi une occasion oubliée, est aussi abordable en essence, avec 7 500 € en moyenne pour 120 000 km, modèle 1.2 TSI 105, année 2013.

Face à une autre concurrente comme la 308 SW (face à la Cruze SW bien sûr), les écarts sont importants aussi en faveur de l'américaine. On trouve en effet des modèles 2013, en VCDI 130, à 6 000 € en moyenne pour 160 000 km, parfois moins (- 74 %). Pour la Peugeot équivalente, il faut compter 8 000 € (-70 %), et pour un moteur moins puissant (92 ch ou 115 ch).

Et pour une Golf SW, les prix sont encore plus élevés. Soit en moyenne 11 000 € (- 60 %).

Dans tous les cas de figure, la Cruze est un modèle très abordable. Alors bien sûr, il est "exotique", pas forcément aisé à trouver en seconde main du fait d'un nombre réduit d'annonces, et peut faire peur de par la disparition de la marque en France. Mais financièrement parlant, c'est très intéressant. D'autant plus que les tarifs sont négociables, les annonces s'éternisant sur les sites spécialisés comme La Centrale ou le bon coin. Et le modèle est robuste, en atteste les annonces dépassant les 250 000 km ou même 300 000 km croisées.

Des exemples d'annonces de Chevrolet Cruze sur La Centrale :

https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=CHEVROLET%3ACRUZE%3ACRUZE%3BCHEVROLET%3ACRUZE%3ACRUZE%20SW&sortBy=default