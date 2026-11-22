Troisième volet de la commémoration des décennies de Lamborghini en cette année 2026 : après les 60 ans de l’élégante Miura et les 40 ans du monstrueux LM002, la firme de Sant’Agata Bolognese nous a invités à souffler les 50 bougies de la Silhouette. Ce nom ne vous dit pas grand-chose ? Rien d’étonnant : cette déclinaison targa de l’Urraco est pour le moins confidentielle puisque produite à seulement 54 exemplaires dans le monde. Et aujourd’hui, il n’en resterait qu’une trentaine.

Par rapport à l’Urraco P300 dont la Silhouette dérive, les places arrière disparaissent au profit d’un emplacement pour le toit rigide amovible, juste derrière les sièges avant, où il se trouve harnaché. Et avec elles, le postérieur plongeant et les larges vitres de custodes, qui laissent place à une lunette arrière à la verticale formant un angle droit avec le capot moteur. Pour accompagner cette greffe, l’auto reçoit les jantes Campagnolo 15 pouces de sa grande sœur Countach chaussées en 195/50 à l’avant et 285/40 à l’arrière.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Anguleux et baroque, le style est à l’opposé de celui, tout en rondeurs, de la Ferrari 308 GTS sortie un an plus tard, bien plus répandue (3 219 unités). Mais la recette est quasi identique avec un V8 à 90° en position centrale arrière transversale, à double arbre à cames en tête et alimenté par quatre carburateurs Weber double corps. Affichant 5 ch de plus, soit 260 ch, il garantit des performances légèrement supérieures à celles de sa rivale, en abattant le 0 à 100 km/h en 6s5 (3 dixièmes plus vite) pour atteindre ensuite 260 km/h en vitesse de pointe (+ 8 km/h).

Prendre le volant de cette rareté est un privilège. Il fait beau, le toit est ôté, et le V8 prêt à rugir. L’installation impose souplesse et humilité, car on descend très bas en prenant soin d’enjamber la poutre qui sert de seuil. La position ne convient pas à toutes les morphologies faute de réglage de la colonne de direction et d’inclinaison du dossier, mais on n’est pas si mal, du moins quand on mesure 1,80 m. Le pédalier est étroit et légèrement décalé vers la droite, et le volant un peu loin malgré sa forme tulipée, mais la position reste confortable pour la balade.

L’ergonomie toutefois, réclame un temps d’adaptation avec des leviers d’essuie-glace sur la console centrale et une commande de chauffage entre les sièges. Cela posé, on ne manque de rien, avec une instrumentation ultracomplète intégrant manomètre et thermomètre d’huile, indispensables sur une auto de collection aux pièces mécaniques rares et chères. En outre, l’atmosphère est agréable avec un mobilier orienté vers le conducteur et un tableau de bord recouvert de moquette.

Mais c’est surtout la sonorité du moteur, typique d’un V8 à vilebrequin en croix, qui participe à l’ambiance : c’est simple, on se croirait à bord d’un dragster américain. Sauf que ses cotes supercarrées (85 mm d’alésage pour 64,5 mm de course) autorisent des régimes de rotation élevés pouvant atteindre 7 500 tr/mn. De quoi vous hérisser le poil à chaque accélération, d’autant que les oreilles sont à proximité.

Pour autant, le bloc ne manque pas de jus au milieu du compte-tours, au contraire : dès 3 500 tr/mn, il délivre déjà son couple maxi de 274 Nm. Un chiffre qui peut faire sourire aujourd’hui, mais qui se traduit déjà par une belle poussée, et pour cause : la masse se limite à 1 240 kg, soit celle d’une citadine moderne. La commande de boîte également, fort bien guidée dans une grille qui témoigne des verrouillages des rapports par un clic caractéristique, participe grandement au plaisir de conduite, d’autant que l’embrayage n’oppose pas une grande résistance. Reste à s’accommoder de l’emplacement inversé des vitesses, avec première en bas à gauche et deuxième en face de la troisième.

Question comportement, une prise en main attentive est nécessaire. Si l’absence d’assistance de direction impose muscle et dextérité lors des manœuvres, elle s’oublie instantanément une fois les 10 km/h passés. Elle devient même très légère autour du point milieu, mais en aucun cas imprécise. Elle agit sur un train avant obéissant mais qui, faute de poids, exige de transférer les masses en entrant en virage sur les freins pour garantir une bonne adhérence, comme toute sportive à moteur arrière d’ailleurs.

À condition d’en avoir, des freins, le système de notre voiture d’essai réclamant de pomper sur la pédale du milieu pour avoir du répondant. On ne lui en veut pas : comme toute ancienne, la nôtre a l’âge de ses artères, et davantage besoin d’aller chez le docteur qu’une moderne. Quoique… La valeur d’une telle licorne ? Difficile à estimer… Actuellement, on ne trouve que deux modèles en vente, l’un en Australie, l’autre en Angleterre, donc tous deux volant à droite, aux alentours de 180 000 €. On vous laisse donner votre avis en commentaire.