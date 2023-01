24 000 Tesla Model 3 rappelées à cause de ceintures défectueuses

Cela faisait un moment que la plus branchée des marques électriques n’avait pas annoncé le rappel d’une partie de sa production. Cette période de répit est désormais arrivée à son terme car 24 064 Model 3 doivent repasser en atelier dans les prochaines semaines.

Une fois de plus, c’est la NHTSA, l’autorité en charge de la sécurité routière sur le territoire des États-Unis, qui contraint la firme à contrôler et modifier des autos. Il s’agit, dans le cas présent, de Model 3 assemblées entre le 15 juillet 2017 et le 29 septembre 2022. Sur ces véhicules, la boucle de verrouillage de la ceinture de sécurité centrale arrière peut avoir été mal remontée suite à une inspection réalisée par les centres Tesla. Le constructeur précise toutefois qu’aucun passager n’a été blessé à cause de ce problème.

Ce rappel, qui porte la référence interne SB-22-20-004, n’est, pour le moment, uniquement effectif aux États-Unis. Les autorités de ce pays sont, en effet, extrêmement rigoureuses en ce qui concerne la sécurité des automobilistes et de leurs passagers.

La communication de Tesla concernant l’opération de démontage/remontage qui a conduit à l’apparition de ce défaut est des plus succinctes. Néanmoins, il est précisé que le démontage de ce point de fixation est nécessaire à la réalisation de certaines opérations de maintenance. En toute logique, il n’y a donc aucune raison que les Model 3 circulant dans d’autres pays, dont le nôtre, soient épargnées. Toutefois, aucun rappel similaire n’a, à ce jour, été déclaré aux autorités européennes.