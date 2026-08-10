A Lyon, un adepte de tuning qui n’a vraiment aucune limite

Il y a tuning et tuning. Certains préparateurs sont connus pour leur travail sérieux, avec des pièces ajoutées sur les autos pour augmenter les performances et améliorer leur efficacité dynamique. D’autres, au contraire, ont plutôt tendance à se focaliser sur de simples critères esthétiques avec une recherche d’agressivité parfois outrancière. Les préparations de spécialistes comme Mansory, par exemple, sont très discutées.

Et il y a encore une autre catégorie de tuning : celle du bricolage artisanal à la fois touchant par la passion de ses adeptes et un peu ridicule au niveau de la rigueur d’exécution. On peut dire sans trop de risque que les véhicules visibles dans la vidéo ci-dessous se rangent dans cette catégorie.

Des Allemandes surchargées

Publiée sur Facebook, cette vidéo filmée à Lyon montre plusieurs modèles de voitures premium allemandes considérablement « retravaillées » par quelqu’un qui a voulu les rendre agressives.

Une Audi A4, deux Mercedes, un van de la marque à l’étoile et même un Renault Espace sont tous garés dans la même rue avec des modifications similaires : ils comportent des appendices dans tous les sens, de fausses prises d’air et des pièces au rendu « amateur ».

L’esprit de la Véga Missyl

Dans l’esprit, ces véhicules rappellent la fameuse Véga Missyl d’Etienne le Bolideur, devenu célèbre au début du siècle grâce à sa Ford Sierra capable de flirter avec les 400 km/h « à la moitié du compteur ». L’essentiel restant bien évidemment de faire le bonheur de leurs propriétaires…