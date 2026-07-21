Pourquoi il ne faut jamais aller trop loin dans le tuning automobile en oubliant la réalité du quotidien

Qui n’a jamais eu envie d’installer de belles jantes de marque sur sa voiture et/ou de l’équiper de suspensions rabaissées pour « améliorer » son allure ? Dans le tuning automobile, il s’agit là de pratiques assez incontournables qui durent depuis des décennies. Y compris sur des machines élitistes, comme l’illustrent par exemple les réputés travaux du spécialiste japonais Liberty Walk.

Le propriétaire de la Lamborghini Huracan blanche visible dans la vidéo ci-dessous voulait sans doute lui aussi donner un petit « supplément d’allure » à sa super-sportive italienne, même si on ne peut pas vraiment dire qu’elle en manque au naturel. Visiblement équipée d’un kit aérodynamique « spécial » sur la partie arrière, elle possède aussi des jantes différentes de celles de la série et présente une garde au sol particulièrement basse.

Et là, c’est le drame

Conduire une Lamborghini Huracan d’origine dans la vie de tous les jours impose, déjà, de faire attention à tous les dos-d’âne et autres déformations de la route : il faut passer ces obstacles à très basse vitesse, avec le train avant relevé pour éviter au maximum de frotter.

Mais ici, la garde au sol réduite de la voiture était visiblement incompatible avec la vraie vie : même en prenant un maximum de précautions au moment de franchir un petit ralentisseur, le bouclier arrière de la Huracan blanche s’accroche contre la bosse et s’arrache littéralement de la voiture.

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Après avoir entendu le sinistre bruit, le conducteur de l’Italienne n’a probablement aucun doute sur ce qu’il vient de se produire. Peut-être qu’il est temps d’ajouter quelques centimètres à la garde au sol pour que les choses se passent mieux. Cette scène a été filmée au Royaume-Uni il y a quelques semaines.