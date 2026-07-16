Mais que fait la police de Paris à cette pauvre Lamborghini ?
Envoyée à la fourrière par la police de Paris, cette pauvre Lamborghini Huracan verte n’a vraiment pas été respectée par le professionnel venu l’enlever.
Voilà une scène qui fera un peu de peine aux fans de jolies voitures de sport. Elle est filmée dans une rue de Paris et montre une Lamborghini Huracan verte, cette super-sportive récemment remplacée au catalogue du constructeur italien par la Temerario biturbo hybride rechargeable.
Publiée sur les réseaux sociaux par « TheCreative Site », la vidéo montre un policier qui se tient à côté de la voiture de sport transalpine en train d’être installée sur une dépanneuse.
Une voiture de location envoyée à la fourrière
Il semble s’agir plus précisément d’une voiture proposée depuis longtemps à la location de très courte durée dans les rues de Paris, avec un forfait à moins de 100€ pour une vingtaine de minutes d’essai. Les locataires de ces autos ont souvent tendance à adopter un comportement gênant pour les autres, avec des accélérations en première vitesse pour faire hurler le moteur dans un cadre pas vraiment adapté à cela.
Les forces de l’ordre ont donc probablement voulu punir le propriétaire de la voiture pour ses pratiques et l’ont immobilisée pour l’envoyer à la fourrière sur une dépanneuse.
Une catastrophe à l’enlèvement
Mais ici, justement, l’enlèvement ne se passe pas bien du tout : un câble passé sous la voiture écrase littéralement le bouclier avant de la voiture, totalement déformé par la pression. Quand on connaît la valeur de la voiture et d’une simple pièce de carrosserie, c’est l’assurance de prévoir un bon budget pour la remettre ensuite en état.
Dans ce genre de situation, le propriétaire pourra-t-il ensuite se retourner contre le professionnel responsable de cette dégradation ?
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