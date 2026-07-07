Vous avez aimé le maintien dans la voie et l’alerte de survitesse ? Vous allez adorer le clignotement en cas de freinage d’urgence et la caméra chargée de détecter la somnolence.

C’est en effet ce 7 juillet que la nouvelle phase des normes GSR2 (General Safety Regulation) dont la plus grande salve a été tirée en 2024, entre en piste. Elle est obligatoire pour toutes les autos neuves vendues à compter de ce jour, mais que les craintifs qui redoutent, ou les rebelles qui espèrent, que leur voiture livrée aujourd’hui en soit dépourvu se rassurent : elles le sont toutes car les constructeurs s’y préparent depuis une bonne année.

ADDW et ESS en première ligne

Cette nouvelle vague de protection se compose de deux éléments supplémentaires : l’ADDW (Advanced Driver Distraction Warning) et l’l’ESS (Emergency Stop Signal). Mais encore ? L’ADDW est une caméra embarquée, mais on est loin de la dashcam qui scrute la route. Ici, l’engin est placé derrière le volant ou sur le premier montant côté conducteur. Et c’est ce dernier que l’œil électronique scrute. Le conducteur entreprend une microreste, regarde son téléphone ou le paysage et le gardien électronique déclenche son signal sonore dans les 4 secondes.

Moins intrusif, l’ADDW est une extension du freinage d’urgence plutôt futée. En cas de décélération brutale (de plus de 6m/s) à plus de 50 km/h, les feux stop s’allument, comme il se doit, mais dorénavant, ils vont clignoter.

La plupart des études qui se sont penchées sur le phénomène sont formelles : une lumière clignotante est beaucoup plus visible par l’œil humain que lorsqu’elle est fixe. Une bonne idée donc, à condition que l’affaire des freinages fantômes aboutisse et que les bugs effrayants, s’ils sont avérés, soient rapidement corrigés.

Consommateurs insatisfaits et conducteurs aussi



Évidemment, ces nouvelles béquilles électroniques sont mises en place par l’UE pour des raisons de sécurité, et la Commission d’expliquer qu’elles devraient pouvoir sauver 25 000 vies au cours des années à venir. Soit. Sauf que personne n’est content de cette nouvelle volée de surveillance.

Les associations de consommateurs se demandent ce que vont devenir les données recueillies (même si ce problème se pose depuis les débuts des GPS) et les constructeurs râlent car le coût de revient de leurs autos s’alourdit de près de 800 euros.

D’autant que, pour le moment, ils ne répercutent pas ce surcoût sur le prix final, trop occupés qu’ils sont par la guerre des prix qui, si elle n’atteint pas le niveau chinois, commence à toucher l’Europe.