Voilà la description d’un accident de la circulation assez classique dans ce qui arrive tous les jours sur les routes de France et des autres pays : une Audi qui dévie de sa voie quelque part en Suisse et percute une Porsche Panamera sur la voie opposée, occasionnant de gros dégâts sur celle-ci et obligeant son propriétaire à faire une déclaration à son assurance pour la faire réparer.

Le montant des dégâts ? 18 750 francs suisses, soit un peu plus de 20 360€. Une facture conséquente, qui a poussé l’assureur concerné à effectuer des vérifications sur le sinistre en question. Et c’est là que les choses se sont corsées, comme l’expliquent les journalistes de 20 Minutes : l’enquête a révélé qu’au moins une partie des dégâts déclarés par le propriétaire de la Porsche ne pouvaient pas avoir été occasionnés dans le cadre de cet accident.

Le propriétaire de la Porsche condamné

L’affaire a été portée en justice et le propriétaire de la Porsche vient d’être condamné pour « tentative de fraude », avec une amende de 850 francs suisses et une autre de 2 550 francs suisses. Il a été établi, à l’occasion de ce procès, que les dégâts déclarés par le propriétaire de la Porsche Panamera avaient très probablement été commis dans le cadre d’un stationnement antérieur au prétendu accident. Il avait ainsi mis sur pied ce scénario d’accident, probablement en s’aidant d’un ami possédant une Audi légèrement abîmée, pour faire réparer sa voiture sans débourser d’argent.

En Suisse, la société d’assurance Axa possède un service de 40 personnes pour travailler sur les déclarations suspectes remontées par leurs clients. Rien qu’en 2025, pas moins de 5500 cas suspects ont ainsi été étudiés au sein de l’entreprise, lui permettant d’économiser 50 millions d’euros.