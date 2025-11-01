Pour 2026, Porsche prépare une version Turbo GT de sa Porsche Panamera.

La troisième génération de la Porsche Panamera est née en 2023 et au fil du temps la gamme s’est élargie avec l’arrivée des versions 4 E-Hybrid, 4S E-Hybrid, GTS et Turbo S E-Hybrid. Porsche va poursuivre son élargissement de gamme avec une nouvelle version performante qui devrait se nommer Turbo GT et qui sera dotée comme la Turbo S, d’une motorisation hybride.

Les prototypes de cette nouvelle Porsche Panamera Turbo GT ont fait leur apparition sur le Nürburgring et ont révélé de nombreuses modifications. On peut voir les gros freins en carbone avec des étriers jaunes et le grand aileron arrière. On découvre également des ailes élargies et des ouïes de débourrage sur les ailes avant.

Une allure plus agressive pour plus de performance

Le prototype qui se trouve sur la route n’est pratiquement plus camouflé, car sa présentation est proche puisque ce modèle sera commercialisé l’année prochaine. On voit tout de suite que cette auto affiche un nombre important d’éléments qui sont là uniquement pour la performance. C’est le cas du bouclier agressif, de l’aileron arrière, des ouïes de débourrage sur les ailes avant qui rappellent celles des Porsche 911 GT3 RS et Porsche Cayman GT4 RS.

1 000 ch pour la Panamera Turbo GT ?

Pour animer cette Porsche Panamera Turbo GT, Porsche a installé une motorisation hybride. On le voit à l’autocollant jaune qui est placé sur la lunette arrière du véhicule. Comme la Porsche Taycan Turbo GT, la Panamera Turbo GT devrait afficher une puissance importante. Ce ne sera peut-être pas autant que les 1 034 ch de la Taycan Turbo GT, mais étant donné que le Panamera Turbo S E-Hybrid dispose déjà d’une motorisation de 782 ch, la possibilité, grâce à la motorisation électrique additionnelle, de flirter avec les 1 000 ch est envisageable.