Afin de donner un coup de jeune à sa berline, Porsche va faire bénéficier la Porsche Panamera d’un petit lifting l’année prochaine.

La berline de prestige la Porsche Panamera dotée de motorisations thermiques est une fidèle du catalogue du constructeur allemand de voitures de sport depuis 2009. La troisième génération est arrivée en 2023 et pour 2027, cette imposante berline va profiter d’un lifting qui devrait concerner la partie avant et arrière de l’auto ainsi qu’une partie de son habitacle.

Photographiés sur le Nürburgring, plusieurs prototypes de cette auto poursuivent leurs essais à haute vitesse. On peut voir quelques différences entre les prototypes, mais aussi certaines des modifications qui vont être apportées par ce restylage de mi-carrière. La grande berline de luxe de Porsche restylée devrait ainsi poursuivre sa route jusqu’en 2030.

Plusieurs prototypes sur le Nürburgring

C’est encore déguisés par des apports d’adhésifs et de petits éléments plastiques que les prototypes de Porsche Panamera essayent de dissimuler les modifications qui sont apportées par leur prochain restylage. On peut toutefois distinguer les nouvelles prises d’air dans le bouclier à l’avant, les feux de jour modifiés tandis que les projecteurs bénéficient eux aussi de modifications dans leur architecture intérieure. À l’arrière, des éléments plastiques rapportés empêchent de voir le nouveau design du diffuseur arrière ainsi que les côtés du bouclier qui devrait aussi bénéficier de retouches. Quant à l’habitacle, une bâche dissimule au regard de nos chasseurs de scoop la console centrale qui bénéficiera également d’un nouveau dessin. Cette auto restylée devrait être dévoilée vers la fin de l’année, pour une commercialisation en 2027.

Panamera et Taycan, une fusion possible ?

Les deux prototypes qui sont photographiés de face et de dos sont tous deux des modèles hybrides PHEV. On distingue d’ailleurs les pastilles jaunes qui indiquent qu’il s’agit de motorisations électrifiées. Celles-ci pourraient lors du restylage bénéficier de quelques améliorations concernant leur autonomie électrique et leur consommation de carburant ainsi que leurs rejets de CO2. De plus, la marque Porsche pourrait « réduire la voilure » en ce qui concerne l’offre de motorisations de ce modèle afin de se concentrer sur les modèles dotés de motorisations les plus fortement électrifiées. En Europe, l’avenir des motorisations thermiques étant bouché, le constructeur Porsche qui ne produit pas seulement pour le marché européen serait tenté, de fusionner les Porsche Taycan et Panamera pour ne former qu’un seul modèle qui serait thermique, hybride et électrique. Ceci sera fait, afin de réduire les coûts de production et d’assurer une offre rationnelle de berline de luxe pour tous les marchés. La prochaine génération de Panamera ou Taycan, selon le nom qui sera choisi par la marque allemande si la fusion se fait, devra muscler son jeu pour lutter contre de nouvelles rivales chinoises qui, même si elles n’ont pas la même image de marque, se font de plus en plus pressantes, voir à ce sujet l’essai de la Denza Z9GT EV.