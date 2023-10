Alpine rappelle son A110

À la rentrée 2021, Alpine rendait public un rappel visant son unique modèle, l’A110. À cette période, c’est la pompe à essence qui devait être contrôlée, voire remplacée, sur plus de 2 800 véhicules immatriculés en France. Étaient alors concernés les exemplaires produits entre le 1er octobre 2018 et le 4 novembre 2020.

Un peu plus de deux ans plus tard, la même pièce fait l’objet d’une nouvelle opération de correction. Le défaut relevé n’est toutefois pas le même que précédemment puisqu’il s’agit ici d’un problème qui peut survenir lors des périodes de forte chaleur et empêcher l’auto de démarrer.

Cette fois, Alpine est beaucoup moins précis concernant le nombre d’A110 qui devront repasser en atelier. Seule indication fournie par le constructeur dieppois : les modèles incriminés ont tous été produits avant mai 2022. Ce rappel ne touchant pas directement la sécurité du véhicule, les propriétaires concernés ne seront pas informés par lettre recommandée. La marque indique, en effet, qu’elle enverra, dans un premier temps, un message sur l’application MyAlpine suivi d’un simple mail. Pour les clients qui n’auront alors pas pris contact avec leur atelier, un courrier simple sera envoyé à partir du mois de décembre.