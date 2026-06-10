Après les Renault thermiques et électriques, la nouvelle Mitsubishi Eclipse devient une copie de Nissan Leaf

L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n’est plus, les deux entités françaises et japonaises ayant décidé de revoir leurs partenariats en augmentant leurs autonomies respectives. Mais en matière de voitures électriques, les trois marques continuent de collaborer de très près : non seulement Renault et Nissan utilisent la même architecture de base CMF-EV (renommée ensuite AmpR Medium) pour leurs modèles compacts (Mégane, Scenic, Ariya, Leaf), mais les deux marques japonaises réutilisent carrément certaines des voitures de Renault en en modifiant à peine le design pour les intégrer dans leurs gammes (Nissan Micra, Mitsubishi Eclipse Cross).

Mitsubishi, dont la gamme européenne se limite quasiment à des modèles Renault rebadgés (thermiques et électriques) désormais, dévoile encore un nouveau modèle simplement « porté » dans son catalogue sur la base d’un véhicule d’un autre constructeur. Et cette fois, la base n’est pas un modèle Renault : c’est la Nissan Leaf de troisième génération.

Mitsubishi Eclipse, rien à voir les anciens

Le nouveau Mitsubishi Eclipse reprend encore un nom bien connu chez le constructeur japonais, mais il n’a vraiment plus rien à voir avec les précédents modèles portant ce patronyme : jusqu’en 2012, c’était un coupé essence d’entrée de gamme concurrent de la Toyota Celica pensé pour le marché américain !

L’engin est toujours pensé pour le marché américain d’après la communication officielle, mais il prend désormais la forme d’un SUV compact 100% électrique avec un design très proche de celui de la dernière Leaf, modifiant simplement les faces avant et arrière pour l’intégrer un minimum dans l’univers stylistique de Mitsubishi. D’ailleurs, on se demande quel est le potentiel commercial d’un SUV électrique compact actuellement sur le marché automobile américain.

Et chez nous ?

Même si Mitsubishi parle uniquement du marché européen pour l’instant, l’engin paraît en tout cas très compatible avec l’Europe. Sa commercialisation doit débuter à l’automne prochain de l’autre côté de l’Atlantique et d’ici là, on en saura probablement plus sur la stratégie du constructeur avec ce nouveau modèle.